Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

Украину ближайшей зимой ждет непростой отопительный сезон. Вероятно, оккупационные войска России продолжат снова атаковать энергетическую систему в зимний период. Важно, что в стране уже есть понимание, как справляться с такими сложными вызовами и поддерживать работу системы. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что страну ждет непростой отопительный сезон зимой, поскольку оккупанты агрессора России могут снова прибегнуть к обстрелам критической инфраструктуры.
По словам министра, у государства есть понимание, как действовать в такой ситуации.
"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. Прежде всего потому, что мы ожидаем, что враг будет и дальше системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно у нас уже есть понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередная битва. Мы прошли одну битву, пройдем и следующую", - подчеркнул Герман Галущенко.
Отопительный сезон в Украине
Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.
Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.
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