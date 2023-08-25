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Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

Андрей Ганчук
25 августа 2023, 09:07 обновлено 25 августа, 09:11
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В Украине уже понимают, как жить в сложных условиях и поддерживать работу системы в таком режиме, считает министр энергетики Герман Галущенко.
ТЭС, ТЭЦ
Зима будет сложной, давайте не будем себе врать - министр энергетики Галущенко / Коллаж: Гллавред, фото: ДТЭК, Киевэнерго

Украину ближайшей зимой ждет непростой отопительный сезон. Вероятно, оккупационные войска России продолжат снова атаковать энергетическую систему в зимний период. Важно, что в стране уже есть понимание, как справляться с такими сложными вызовами и поддерживать работу системы. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что страну ждет непростой отопительный сезон зимой, поскольку оккупанты агрессора России могут снова прибегнуть к обстрелам критической инфраструктуры.

По словам министра, у государства есть понимание, как действовать в такой ситуации.

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"Зима будет сложной, давайте не будем себе врать. Прежде всего потому, что мы ожидаем, что враг будет и дальше системно атаковать энергетику Украины именно зимой. Важно, что действительно у нас уже есть понимание, как жить в таком режиме, то есть как держать систему в таком режиме. Поэтому будем бороться, это очередная битва. Мы прошли одну битву, пройдем и следующую", - подчеркнул Герман Галущенко.

Отопительный сезон в Украине

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой. По его мнению, все будет зависеть не только от угроз военных атак России, но и от способности восстановить украинскую критическую инфраструктуру, которая была повреждена врагом в рамках прошлого отопительного сезона.

Отопительный сезон в Украине под угрозой, поскольку Россия серьезно повредила ТЭС и ТЭЦ, считает глава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он напомнил, что в стране очень медленно восстанавливается критическая инфраструктура, ситуация может привести к проблемам.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина намерена усилить ПВО, чтобы снизить угрозы для проведения будущего отопительного сезона. Как утверждает чиновник, энергетическая система лучше защищена, чем в феврале 2022 года.

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отопительный сезон новости Украины Герман Галущенко
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