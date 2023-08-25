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Враги выпустил по Одесской области "Калибры" из Азовского моря: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Дмитрий Видоменко
25 августа 2023, 09:52 обновлено 25 августа, 09:53
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Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что во время атаки Одесской области ночью 25 августа россияне пытались поразить один из важных портов.
Гуменюк, ракета
Из истребителей "Су-35" было направлено две ракеты "Х-35" - Наталья Гуменюк / коллаж Главред, скрииншоты из видео

Российские оккупанты в ночь с 24 на 25 августа в очередной раз атаковали южные регионы Украины - в частности, Одесскую область. Так, одной из цели врага было уничтожение портовой инфраструктуры нашего государства.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, враг в который раз атаковал Одесчину ракетами. Причем первоначально противник использовал тактическую авиацию.

"Из истребителей "Су-35" было направлено две ракеты "Х-35" по направлению к одному из портов Одесской области. Эти ракеты уничтожили Силы противовоздушной обороны", – сказала она.

видео дня

Такую атаку враг совершил до полуночи 23 августа. Потому, по словам Гуменюк, через несколько часов была повторная воздушная тревога. И русские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами класса "Калибр".

"Две ракеты типа "Калибр" были выпущены и обе уничтожены. При этом враг расположил ракетоноситель на этот раз в Азовском море", – сказала Гуменюк.

В конце своего выступления офицер отметила, что в результате "аккуратной работы украинского ПВО" нет ни пострадавших, ни повреждений.

Атаки на Одессу

В ночь на 2 августа российские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе портовую и промышленную инфраструктуру на юге Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российские оккупанты переключились с атак по портам Большой Одессы на атаки по Дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для нанесения как можно большего вреда Украине.

Ранее сообщалось, что за неделю РФ потратила на удары по Одесской области более $280 млн. Самая дорогая атака была 19 июля, когда были повреждены, среди прочего, ЖК "Акварель" и Слободское кладбище – 131 миллион долларов.

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ракета Наталья Гуменюк
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