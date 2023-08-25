"Маршем на Москву": РДК обратился к ЧВК Вагнер и призвал к решительным действиям

У боевиков ЧВК Вагнера есть выбор: либо уйти на службу к Минобороны оккупантов РФ, либо же перейти на сторону Украины, сказал лидер РДК Денис Капустин.

https://glavred.info/ukraine/marshem-na-moskvu-rdk-obratilsya-k-chvk-vagner-i-prizval-k-reshitelnym-deystviyam-10495687.html Ссылка скопирована

В РДК предложили ЧВК Вагнер завершить войну и вместе пойти на Москву / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Русский добровольческий корпус обратился к боевикам ЧВК Вагнер после возможной гибели их предводителя Евгения Пригожина и командиров и призвал тех лиц, которые не совершали военных преступлений, переходить на сторону Украины, вступать в РДК, заканчивать войну и уже вместе идти на Москву.

Пресс-служба РДК опубликовала заявление, в которой лидер добровольцев Денис Капустин озвучил их обращение к участникам ЧВК Вагнер, которые не совершали военных преступлений против Украины.

Добровольцы призывают их вместе завершить развязанную агрессором Россией войну и вместе пойти на Москву.

видео дня

"Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца", - сказали в РДК.

Также добровольцы подчеркнули, что тем, кто добровольной перейдет на сторону Украина, ВСУ и Минобороны гарантируют безопасность и достойные условия военной службы.

Падение самолета Пригожина

В России упал самолет с Пригожиным. Инцидент случился в среду вечером, 23 августа. Все, кто находился на борту бизнес-джета "Embraer Legacy 600", погибли. В РФ заявили, что в самолете были Евгений Пригожин и его соратники, среди которых Дмитрий Уткин Вагнер.

Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, считают аналитики Института изучения войны. Как полагают специалисты, будущее всей ЧВК Вагнер теперь под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. По словам гаранта, Киев к этому непричастен, а "все осознают, кто имеет отношение".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.