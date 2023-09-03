УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Алёна Воронина
3 сентября 2023, 16:39 обновлено 3 сентября, 16:42
43
Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.
Украинские военные
Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Лимано-Купянском направлении. Особенно они активизировали такие попытки в районе Новоегоровки Луганской области. Враги хотят пробить так называемый "коридор".

Об этом рассказал руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он сообщил, что только за минувшие сутки, 2 сентября, произошло пять боевых столкновений, и российские оккупанты не имели никакого успеха.

"Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой себе коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", – объяснил спикер.

видео дня

Также он добавил, что захватчики будут пытаться продвинуться к реке Оскол. Но нынешние попытки противника не имеют никакого успеха, ведь ВСУ сдерживают штурмы врага.

По словам Евлаша, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении. Также украинские воины уничтожили один полевой склад с боеприпасами, один автомобиль, семь беспилотников, шесть из которых – типа "Ланцет".

Война в Украине

Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом. По его словам, Россия перед важными для нее международными встречами всегда пытается создать "соответствующий информационный фон". И встреча Путина и Эрдогана, которая запланирована на 4 сентября, не стала исключением.

Напомним, ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск вторжение России Лиман новости Донбасса
Реклама

Главное за день

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:39 Украина
У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

15:54 Мир
"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

14:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:44

Быстрые завтраки за 5 минут: интересные идеи для приготовления

16:39

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:35

Очень сильные молитвы за сына, который пошел на войну: тексты в защиту от беды

16:22

Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

15:54

У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Как быстро убрать живот: фитнес-тренер рассказала о 6 самых эффективных упражненияхВидео

15:32

Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца

15:05

Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

14:59

"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

Реклама
14:57

Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

14:48

Латышская журналистка засветила Аллу Пугачеву без фильтров

14:41

ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

13:58

"Не могут смириться": в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области

13:36

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, оптимист вы или пессимист

13:36

"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажемВидео

13:24

РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом – Братчук

13:09

Как приучить котенка к лотку, если он ходит в другое место: действенные советы

12:42

"Никогда не вернутся": мужчина рассказал, как избавиться от муравьев за копейки

12:39

Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

12:27

"Зерновой коридор" запустили без РФ: Зеленский раскрыл детали

Реклама
12:26

"Пир во время чумы": сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе

12:09

Минимализм и геометрия: какой маникюр будет в тренде осенью-2023

11:53

Вена любви: почему обручальное кольцо надевают на безымянный палец

11:52

"Крик души": жену "мертвого" актера Янина обманули про его смерть

11:39

Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

11:27

Что хорошо растворяет волосы в трубах: 3 средства, которые спасут от засоров

11:14

"Недостаточно систем ПВО": в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ

10:49

Украина может добиться победы к 2025 году: британский генерал назвал условия

09:59

Первые заморозки идут в Украину: синоптик назвал даты

09:51

Разоблачаем миф: что означает полоска на тюбике с зубной пастой

09:32

Американцы таки раздели Рамзана Ахматовичамнение

09:24

Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видеоВидео

08:57

Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

08:57

ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян: генерал оценил перспективы прорыва

08:26

ВСУ прорываются вперед на Запорожье: в ISW назвали направление

07:30

РФ ударила десятками дронов по югу Одесчины, есть раненые и "прилеты"

06:55

Хватит ли Украине газа, чтобы пройти зимумнение

03:00

Эксперт спрогнозировал, станет ли прекращение транзита газа из РФ апокалипсисом для Украины

03:00

"На государство уже никто не рассчитывает": Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой

02:15

Ракета с ударом на 400 км: эксперт сказал, чем могут ударить по Крымскому мосту

Реклама
01:30

Когда менять летнее одеяло на зимнее: эксперт по сну назвал идеальную дату

00:42

Маша Машкова показала, как вышла замуж

00:28

"Я прошу прощения у Путина": польская политик сделала сумасшедшее заявление

00:21

Дженна Ортега прокомментировала свой роман с 60-летним Джонни Деппом

00:11

Мейхер в трусах и сетке пофилософствовала на камнях у моря

02 сентября, суббота
23:05

19-летняя девушка вмиг потеряла маму и папу: РФ безжалостно влупила по Угледару

23:02

"Надо подражать Монгольской империи": Папа Римский выдал очередной бред

22:29

Стоп нервам: как быстро взять себя в руки, даже если кажется, что это невозможно

22:18

Почему приветствие "Доброго дня!" – ошибочное: Авраменко удивил ответом

22:08

Такого затяжного шторма давно не было: Украину накрыла мощнейшая магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять