Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

Захватчики осуществляют попытки прорвать оборону ВСУ на Лимано-Купянском направлении. Только за сутки украинские военные отбили пять атак оккупантов.

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Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Лимано-Купянском направлении. Особенно они активизировали такие попытки в районе Новоегоровки Луганской области. Враги хотят пробить так называемый "коридор".

Об этом рассказал руководитель пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона. Он сообщил, что только за минувшие сутки, 2 сентября, произошло пять боевых столкновений, и российские оккупанты не имели никакого успеха.

"Враг сосредоточил свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить такой себе коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку возле Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", – объяснил спикер.

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Также он добавил, что захватчики будут пытаться продвинуться к реке Оскол. Но нынешние попытки противника не имеют никакого успеха, ведь ВСУ сдерживают штурмы врага.

По словам Евлаша, за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении. Также украинские воины уничтожили один полевой склад с боеприпасами, один автомобиль, семь беспилотников, шесть из которых – типа "Ланцет".

Война в Украине

Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом. По его словам, Россия перед важными для нее международными встречами всегда пытается создать "соответствующий информационный фон". И встреча Путина и Эрдогана, которая запланирована на 4 сентября, не стала исключением.

Напомним, ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления ВСУ в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

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