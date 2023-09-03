"Пир во время чумы": сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе

В сети бурно отреагировали на массовые гуляния, которые состоялись в областном центре в этот день.

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Сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Одессе в субботу, 2 сентября, отмечали День города. Люди устроили массовые гуляния, видео с которых попали в сеть.

Во время празднования люди танцевали на концертах и участвовали в различных развлекательных мероприятиях. Также на распространенных в сети роликах видно, как толпа веселится в барах и клубах.

Однако в сети бурно отреагировали на такое празднование и забросали одесситов и гостей города обвинениями. В комментариях под видео пользователи сети называли массовые гуляния "танцами на костях" и "пиршеством во время чумы".

видео дня

В целом многие пользователи писали следующие комментарии под видеороликами:

Пользователи сети оставляли комментарии с возмущением под видео празднований в Одессе/ скрин

Комментарии пользователей сети/ скрин

Комментарии пользователей сети/ скрин

Комментарии пользователей сети/ скрин

Комментарии пользователей сети/ скрин

Комментарии пользователей сети/ скрин

Ранее сообщалось, что в Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины. Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь.

Позже этот скандал набрал новых оборотов. Мужчиной и женщиной, которые грубо вытолкали девушку из заведения, занялась полиция. При этом мужчине еще и вручили повестку.

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