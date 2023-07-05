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Девушку выбросили из кафе за замечание о песнях Лепса: скандал набрал новых оборотов

Алёна Воронина
5 июля 2023, 14:52 обновлено 5 июля, 14:53
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Мужчиной и женщиной, которые грубо вытолкали девушку из заведения, занялась полиция. При этом мужчине еще и вручили повестку.
Скандал в кафе под Киевом
Полиция занялась мужчиной и женщиной, которые вытолкали девушку из кафе за замечание о песнях Лепса/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Скандал, разгоревшийся после агрессивного обращения с девушкой, которая сделала замечание в кафе под Киевом из-за пения в заведении песен российского певца-путиниста Григория Лепса, набрал новых оборотов. Мужчиной и женщиной, которые грубо вытолкали девушку из кафе, занялась полиция, а мужчине еще и вручили повестку.

Правоохранители составили админпротоколы на нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В Погребах полицейские Киевщины составили админпротокол (статья 173 КУоАП – мелкое хулиганство) на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно вести себя. Кроме этого, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП", – сообщили в пресс-службе полиции.

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Перед этим правоохранители привлекли к административной ответственности директора этого кафе.

Согласно статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителям может угрожать:

  • штраф от 51 до 119 гривен,
  • или общественные работы на срок от 40 до 60 часов,
  • или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка,
  • или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, в Киеве в одном из кафе посетители во время застолья начали петь песни скандального российского певца Григория Лепса, который поддерживает политику российского диктатора Владимира Путина и российскую вооруженную агрессию против Украины. Когда девушка, которая это услышала, попыталась зафиксировать это на телефон и сделала замечание администрации заведения, ее грубо вытолкали за дверь.

Ранее сообщалось, что путинисты Николай Басков и Григой Лепс отметились заявлением. Они пообещали платить миллион рублей (а это 434 тысячи грн) за каждый подбитый танк Leopard. По словам Баскова, к этой "благородной инициативе" присоединятся и другие российские исполнители.

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