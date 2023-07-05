Путин испугался бунта 'вагнеровцев' и сбежал из Москвы - Ходорковский

Уже 24 июня самолета российского президента не было в Москве.

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Путин убегал из Москвы во время бунта Пригожина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский рассказал, что президент России Владимир Путин сбежал из Москвы во время мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

Ходорковский рассказал изданию Newsweek, что узнал от одного из своих источников, что Путин покинул Москву самолетом во время бунта "вагнеровцев" 24 июня и, скорее всего, уехал в свою резиденцию на Валдае, расположенную между Тверской и Новгородской областями РФ.

"Мы следили за Путиным в тот момент. И, похоже, он действительно покинул Москву и, скорее всего, уехал на Валдай в свою резиденцию", - сказал Ходорковский Newsweek из Лондона, где он сейчас живет.

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По данным системы отслеживания воздушных судов, 24 июня самолета российского президента не было в Москве.

"Самолет, которым пользуется Путин, вылетел из Москвы 24 июня и направился на северо-запад России, сказал Ходорковский со ссылкой на свой источник, добавив, что самолет исчез из системы отслеживания полетов "где-то в районе Валдая". По его словам, его известили о движении самолета в 13:00 по московскому времени", - передает издание.

Сайт Current Time со ссылкой на данные Flightradar24 сообщил, что президентский самолет Путина вылетел из Москвы во время восстания Пригожина и направился к авиабазе Хотилово - ближайшему аэродрому к резиденции на Валдае.

Другие самолеты летного спецподразделения "Россия", используемые для перевозки высокопоставленных российских чиновников или военнослужащих, также поднялись в воздух из Москвы, один приземлился в Санкт-Петербурге.

"Руководители различных ведомств, действительно, много их тоже уехало из Москвы. Поэтому именно поэтому я тогда считал, что у оппозиции есть шанс. Только... мятеж Пригожина очень быстро закончился ничем", - отметил оппозиционер.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев".

Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танки. В Сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание Минобороны РФ.

Путин в истерике обратился к россиянам и та заявил об ударе в спину. Директор агрессора России Владимир Путин отдал приказ на подавление мятежа Евгения Пригожина, и неуверенно заявил, что "постарается урегулировать ситуацию".

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