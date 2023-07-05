Массированные атаки по Украине: Игнат раскрыл, почему Россия наносит удары ночью

Покрыть Украину сплошным ПВО крайне трудно и фактически невозможно, отметил Игнат.

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Игнат рассказал, что россияне атакуют в основном ночью / коллаж: Главред, фото: armyinform, t.me/V_Zelenskiy_official

На брифинге пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне продолжают ежедневно терроризировать украинцев "Шахедами" и крылатыми ракетами.

"Большинство ударов наносится ночью, потому что это усложняет работу ПВО", - отметил во время брифинга Юрий Игнат.

Он рассказал, что противовоздушная оборона - не только ЗРК, как мы привыкли считать. Речь идет также о мобильных огневых группах, а также истребительной обороне. Все эти элементы составляют ПВО Украины и уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты.

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Юрий Игнат добавил, что важную роль ПВО также выполняют истребители. Если бы вместо МиГ-29 были американские F-16, то эффективность возросла бы во много раз, считает представитель.

Россияне иногда совершают атаки днем. Но чаще всего делают это ночью,"чтобы сложнее уничтожать воздушные цели, не иметь к ним визуальной привязки".

"Нужно понимать, что огромную территорию, которая есть у нашего государства, покрыть сплошным ПВО крайне сейчас трудно и фактически невозможно. Поэтому перекрываются направления, важные города, объекты и так далее", - подчеркнул он.

Он также объяснил, как враг пытается усложнить работу нашей ПВО. Для этого российские захватчики запускают "Шахеды" сразу с разных направлений и ведут их разными маршрутами. Это рассредоточивает работу зенитчиков, а также других специалистов, сбивающих иранские "мопеды".

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, представитель Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника "(с 2009 года-отдельная национальная академия сухопутных войск) по специальности"Военная журналистика". По состоянию на 2017 год-начальник отдела редакции воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас-начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Атака на Украину

Напомним, что вблизи России обнаружили завод иранских дронов. Иран поставляет стране-агрессору России комплектующие для дронов типа Shahed и обучает на своей территории специалистов "Алабуги".

РФ готовит новый ракетно-дроновый удар. По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, захватчики в ближайшие дни могут использовать как ракеты, так и ударные дроны-камикадзе.

Николаев и Запорожье оккупанты атаковали дронами. В Херсонской и Николаевской областях была угроза применения ударных БПЛА, а в Запорожской - ракетная угроза.

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