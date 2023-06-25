РФ готовит новый ракетно-дроновый удар: в ВСУ назвали вероятные сроки и цели

Недавно РФ получила новый военный груз из Ирана, предупредила Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк рассказала о подготовке нового удара РФ / Коллаж фото Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупационные войска могут готовить новый массированный удар по городам Украины в ближайшие дни и ведут разведку дронами, рассказала спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

По ее словам, захватчики в ближайшие дни могут использовать как ракеты, так и ударные дроны-камикадзе. Такое предупреждение она озвучила в эфире информационного телемарафона.

"Враг проводит разведывательную деятельность. Очевидно, что собираются данные для следующих будущих, которые, по всей вероятности, будет враг применять. Потому что есть получение новой партии "Шахедов", есть потенциал ракетный", — отметила спикер Сил обороны юга Украины.

видео дня

По ее словам, на боевом дежурстве в Черном море 6 кораблей, среди которых остался один подводный ракетоноситель. При этом четыре ракеты типа "Калибр" готовы к применению.

Гуменюк добавила, что данные мониторов свидетельствуют о прибытии очередного иранского грузового самолета Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) на аэродром "Внуково". На борту воздушного судна предположительно находится груз военного назначения.

Ракетные удары РФ

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Обломки сбитой ракеты упали на 25-этажное здание в Соломенском районе столицы.

Есть погибшие и пострадавшие. Также массированный удар был нанесен по Днепропетровщине.

В ночь на 23 июня в Украине объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В Хмельницкой области прогремели взрывы.

Информацию про взрывы в регионе подтвердили и в Хмельницкой ОВА в Telegram. В то же время там не уточнили, были ли они результатом работы ПВО.

В ночь на 22 июня российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Криворожском районе повреждены дома. В небе над Одесской областью Силы обороны сбили 3 вражеских "Шахеда".

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