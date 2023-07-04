Массовое производство Shahed: вблизи России обнаружили завод иранских дронов

Уже есть ангар для сборки беспилотников, который занимает около 40 тысяч квадратных метров.

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В Татарстане будут изготавливать дроны / коллаж: Главред, фото: УНИАН, defence-ua.com

Из расследования издания "Протокол" стало известно о строительстве завода по производству и сборке иранских дронов типа Shahed в Татарстане.

Журналисты выяснили, что Иран поставляет стране-агрессору России комплектующие для дронов типа Shahed и обучает на своей территории специалистов "Алабуги". Первая такая поездка специалистов в Иран состоялась в марте 2023 года. Всего в планах - подготовить более 200 человек, передает "Протокол".

Иран также передает России планирование, перечень оборудования, технологических процессов, технологические карты и конструкторскую документацию, которую в стране-агрессоре адаптируют под их производство.

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По данным расследователей, возможная стоимость контракта Тегерана и Москвы в отношении дронов оценивается в 115-130 млрд руб.

На сегодня ангар для сборки беспилотников занимает около 40 тыс. кв. м. Руководство "Алабуги" хочет начать в 2024 году изготавливать там часть деталей, а впоследствии провести автоматизацию производства.

"По информации одного из наших источников, эффективность сборки в итоге должна превзойти иранскую в десятки раз, а итоговая площадь ангаров будет больше 100 тысяч квадратных метров. Это будет, по сути, отдельная деревня, которая занимается исключительно производством дронов для российской армии. Уже сейчас нам известно о привлечении студентов, в частности иностранных, для производства иранских дронов", - говорится в расследовании.

Атака дронами на Украину

Напомним, что РФ готовит новый ракетно-дроновый удар. По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, захватчики в ближайшие дни могут использовать как ракеты, так и ударные дроны-камикадзе.

Николаев и Запорожье оккупанты атаковали дронами. В Херсонской и Николаевской областях была угроза применения ударных БПЛА, а в Запорожской - ракетная угроза.

РФ атаковала столицу Украины дронами и ракетами. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, обошлось без жертв.

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