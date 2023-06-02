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В "Шахедах" до сих пор обнаруживают запчасти западных стран-партнеров - Данилов

Юлия Куришко
2 июня 2023, 22:09 обновлено 2 июня, 22:14
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В "Шахедах", которые успешно сбивают украинские силы ПВО, до сих пор обнаруживают некоторые запчасти стран Запада.
В 'Шахедах' до сих пор обнаруживают запчасти западных стран-партнеров - Данилов
Данилов рассказал, что в "шахедах" обнаружили запчасти западных стран / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Twitter

Страна-агрессор Россия продолжает массированные ракетные атаки, а также дроновые удары по Украине. Стало известно, что в" Шахедах", которые сбивают украинские силы ПВО, до сих пор обнаруживают запчасти западных стран.

"В "Шахедах" обнаруживают детали, которые не изготовлены ни в Иране, ни в России. Соответственно возникают вопросы к западным государствам, среди которых - наши партнеры", - отметил об этом в эфире телемарафона Единственные новости секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что необходимо разобраться, как в России, которая находится под санкциями, появляются западные запчасти. В частности тех государств, которые считаются партнерами Украины.

"Мы понимаем, из чего состоят те или иные компоненты тех же самых"Шахедов". Мы имеем в наличии почти целый "Шахед". Так уж случилось, что приземлили неоднократно наши военные ту мразь железную, которая несет смерть нашим гражданам", - отметил секретарь СНБО.

Он также пояснил, что" Шахеды " могут быть нашпигованы старыми запчастями. Данилов добавил, что Россия готовилась к войне заранее. Поэтому, страна-агрессор скупала запчасти, произведенные еще в 2019, 2020 и 2021 году.

"Как бы там ни было, но уже на тот момент на Кремль наложили ряд санкций, которые должны сделать невозможным это", - подчеркнул он.

Смотрите видео о том, как 2 июня Россия запустила по Украине 21 дрон и 15 ракет:

Российская атака на Украину в июне

Напомним, что 2 июня РФ нанесла по столице Украины ракетно-дроновый удар. Россия выпустила по Украине 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон. За последние 6 дней это был уже шестой воздушный удар по столице.

В результате ночной атаки россиян на столицу Украины 1 июня погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города. РФ убила в Киеве 3 человека, в том числе и ребенка. В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города.

Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто. По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

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