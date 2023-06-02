'Белорусы могут вступить в войну против Украины': эксперт раскрыл, по какому сценарию

Сергей Бульба рассказал, готовы ли белорусы открыто вступить в войну против Украины.

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При каком условии белорусы могут вступить в войну против Украины / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот: Youtube Главред

В интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба рассказал есть ли сценарий, при котором белорусы могут открыто вступить в войну против Украины. Он также добавил, что у Путина в Беларуси есть агентура на всех уровнях.

"Поэтому он понимает, что пользы от таких воинов не будет никакой. С другой стороны, от российских мобилизованных пользы тоже мало, но, по крайней мере, они хотя бы не так активно разбегаются. По белорусам они прогнозируют, что те могут повести себя не только как пленные румыны в 1944 году, но и активно переходить на сторону Украины вместе с вооружением. То есть одними заградительными отрядами здесь не обойтись", - отметил эксперт.

Кто такой Сергей Бульба Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

Военный офицер напомнил, что знаковым событием стало то, когда Пашинян устроил демарш на заседании ОДКБ. После того Путин лично прилетел в Минск уговаривать Лукашенко, обещать ему всевозможные пряники.

"Тогда же он предлагал Лукашенко ввести войска, но не в зону боевых действий, а в уже оккупированную часть Донецкой и Луганской областей со вспомогательными функциями - логистика, полицейские функции и прочее. Но у кого-то хватило мозгов и понимания, что такое введение может катастрофически завершиться для Беларуси", - добавил Бульба.

Тезис о том, что именно Лукашенко не допустил участия в войне белорусских вооруженных сил, сомнителен, делится мнениями эксперт.

"Когда с белорусской стороны ракеты летели в сторону Украины (по разным оценкам было запущено от 670 до 720 ракет), разве Лукашенко это нравилось? Нет, категорически не нравилось, но он ничего не мог с этим сделать. И потом у меня такое впечатление, что только после того, как Китай заказал словечко, Путин перестал это делать. Сейчас есть версия о том, что Лукашенко выторговывал ядерное оружие как гарантию для себя, но при этом обещал Путину, что после получения ядерного оружия он спокойно сможет ввести белорусские войска", - подчеркнул Бульба.

Неизвестно, чем все это закончится, и как Лукашенко дальше будет выкручиваться, потому что Китай уже не особо заступается, добавляет политик.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреде:

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