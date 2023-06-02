УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Белорусы могут вступить в войну против Украины": эксперт раскрыл, по какому сценарию

Юлия Куришко
2 июня 2023, 18:22 обновлено 2 июня, 18:29
13
Сергей Бульба рассказал, готовы ли белорусы открыто вступить в войну против Украины.
'Белорусы могут вступить в войну против Украины': эксперт раскрыл, по какому сценарию
При каком условии белорусы могут вступить в войну против Украины / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот: Youtube Главред

В интервью Главреду бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" Сергей Бульба рассказал есть ли сценарий, при котором белорусы могут открыто вступить в войну против Украины. Он также добавил, что у Путина в Беларуси есть агентура на всех уровнях.

"Поэтому он понимает, что пользы от таких воинов не будет никакой. С другой стороны, от российских мобилизованных пользы тоже мало, но, по крайней мере, они хотя бы не так активно разбегаются. По белорусам они прогнозируют, что те могут повести себя не только как пленные румыны в 1944 году, но и активно переходить на сторону Украины вместе с вооружением. То есть одними заградительными отрядами здесь не обойтись", - отметил эксперт.

Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) - белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель " Белого легиона "и инициативы" Беларусь 2.0. Робим разам", участник"Минской весны".

Военный офицер напомнил, что знаковым событием стало то, когда Пашинян устроил демарш на заседании ОДКБ. После того Путин лично прилетел в Минск уговаривать Лукашенко, обещать ему всевозможные пряники.

"Тогда же он предлагал Лукашенко ввести войска, но не в зону боевых действий, а в уже оккупированную часть Донецкой и Луганской областей со вспомогательными функциями - логистика, полицейские функции и прочее. Но у кого-то хватило мозгов и понимания, что такое введение может катастрофически завершиться для Беларуси", - добавил Бульба.

Тезис о том, что именно Лукашенко не допустил участия в войне белорусских вооруженных сил, сомнителен, делится мнениями эксперт.

"Когда с белорусской стороны ракеты летели в сторону Украины (по разным оценкам было запущено от 670 до 720 ракет), разве Лукашенко это нравилось? Нет, категорически не нравилось, но он ничего не мог с этим сделать. И потом у меня такое впечатление, что только после того, как Китай заказал словечко, Путин перестал это делать. Сейчас есть версия о том, что Лукашенко выторговывал ядерное оружие как гарантию для себя, но при этом обещал Путину, что после получения ядерного оружия он спокойно сможет ввести белорусские войска", - подчеркнул Бульба.

Неизвестно, чем все это закончится, и как Лукашенко дальше будет выкручиваться, потому что Китай уже не особо заступается, добавляет политик.

Смотрите интервью Сергея Бульбы о Лукашенко Главреде:

Угроза нападения России из Беларуси

Напомним, что войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта. На полигоне Ружанский оккупанты РФ и войска Беларуси моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.

Путин взял под контроль Беларусь. Глава Кремля Владимир Путин согласовал с лидером Китая Си Цзиньпином размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, считает Олег Жданов.

Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО. Тактическое оружие страны-агрессора России в Беларуси, мол, "поможет обеспечить безопасность Союзного государства", сказал российский посол.

Ядерное оружие в Беларуси не поможет России устроить перелом на войне против Украины. Заявление министра обороны агрессора России Шойгу совпало с новым пакетом помощи Украине от США и вступлением Финляндии в НАТО.

Больше интересных новостей:

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко вторжение Беларуси в Украину Сергей Бульба
Реклама

Главное за день

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

18:25 Политика
США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:44 Мир
Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"

17:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:25

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

18:22

"Белорусы могут вступить в войну против Украины": эксперт раскрыл, по какому сценариюВидео

18:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

17:52

Газманов "сдал" Константина Меладзе и рассекретил, где он прячется

17:45

"Пилосошу" или "пилососю": Авраменко рассказал, как правильноВидео

РФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - БульбаРФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - Бульба
17:44

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:25

"Патриот!": Пугачева трогательно поддержала опального Шевчука

17:20

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"ФотоВидео

17:13

Перевернется с ног на голову: 3 знака, у которых летом круто изменится жизньВидео

Реклама
17:08

"Сложное нарушение ритма": Михалкова срочно госпитализировали в кардиологию

16:57

Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знатьВидео

16:49

Плоды будет некуда девать: как правильно ухаживать за огурцами

16:28

"Это не кино": Зеленский высказался о вероятных сроках контрнаступления ВСУ

16:24

Как правильно накладывать огурцы на глаза: результат удивит любогоВидео

16:18

Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсеВидео

15:53

Самая сложная оптическая иллюзия: лишь 1% людей найдут балерину среди фламинго за 5 секунд

15:45

Любовный гороскоп на неделю 5-11 июня: Рыбам – радость, Водолеям - знакомствоВидео

15:19

Гибель людей у закрытого убежища в Киеве: у Зеленского приняли срочное решение

15:08

"Наказание - смертный приговор": суд вынес решение для блогерши, снимавшей ПВОВидео

14:51

"Создать республику на Кубани": Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем

Реклама
14:49

Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня: Близнецам – возможности, Льву - облегчениеВидео

14:39

ВСУ способны взять Крым до конца года, мощный удар развалит войска РФ – УоллесВидео

14:30

Очередной внедорожник от Favbet Foundation получило подразделение ВСУ в Донецкой области

14:28

Что сделать в этот день, чтобы в семье был достаток: приметы на 3 июняВидео

14:02

"Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время": Уоллес заявил об альтернативе

13:40

Данилов "ткнул носом" Кремль в ответ на обвинения в атаке на МосквуВидео

13:32

Как отстирать пятна от пота: 2 дешевых и действенных способа

13:16

Бывший "холостяк" Макацария впервые стал отцом и рассекретил имя с полом ребенка

13:13

ВСУ влупили по позициям россиян в Бердянске: над портом густой дымВидео

12:42

Растения принесут раздор в семью: чем нельзя украшать дом на ТроицуВидео

12:40

"Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена": языковед объяснил, как правильно употреблять именаВидео

12:38

Гороскоп Таро на июнь 2023: чего ждать Козерогам, Водолеям и РыбамВидео

12:20

Экс-офицер пояснил, зачем режиму Лукашенко ядерное оружие в БеларусиВидео

12:18

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариямВидео

11:48

Гороскоп на завтра 3 июня 2023: Козерогу – тяжелая беседа, Близнецам - прибыльВидео

11:37

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – ЧереватыйВидео

11:14

Войска Путина разбегаются: добровольцы России показали бои на БелгородщинеВидео

11:12

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

11:10

Танцор-"беглец" Влад Яма внезапно вернулся в Киев

10:51

"Строят вторую КНДР": на замену Лукашенко готовы 2 преемника – БульбаВидео

Реклама
10:25

Повалий выдала порцию кремлевского бреда про Донбасс и Майдан и удивила фото без глаз

10:09

Гороскоп на июнь 2023: Близнецам - миллионы, Ракам - депрессия, Весам - важная новостьВидео

10:05

На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробностиВидео

09:58

"Это шокировало кремлевскую богему": дрон атаковал "святое" место в Москве – ФейгинВидео

09:53

Каменских рассказала, крепок ли ее брак с Потапом из-за отношений на расстоянииВидео

08:58

Погиб за Украину: на Харьковщине проводили в последний путь командира танка

08:56

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: решающую роль в операции сыграют танкиВидео

08:50

Пенсия больше 97 тысяч грн: кто в Украине получает сверхвысокие выплатыВидео

08:24

После Путина РФ может возглавить еще больший нацист и диктатор - ДикийВидео

08:20

Почему высокопоставленные кадыровцы наехали на Пригожинамнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять