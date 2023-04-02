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Россия разразилась угрозой разместить ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО

2 апреля 2023, 22:07
Тактическое оружие страны-агрессора России в Беларуси, дескать, "поможет обеспечить безопасность Союзного государства", сказал Борис Грызлов.
Россия, ядерные ракеты РФ
Россия хочет подготовить хранилище ядерного оружия в Беларуси до 1 июля / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Государство-оккупант Россия собралась разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси у границ стран Североатлантического альянса. До 1 июля на территории РБ будет подготовлено соответствующее хранилище. Перемещать туда тактическое ядерное оружие понадобилось, дескать, "для обеспечения безопасности Союзного государства". Об этом заявил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

В эфире пропагандистского белорусского канала СТВ он сказал о том, что Москва намерена вместе с Минском, мол, "повышать безопасность союзного государства". У РФ и РБ, дескать, "единое пространство".

"Мы должны принимать действия, которые будут повышать безопасность нашего Союзного государства. Россия и Беларусь – это территория Союзного государства, причем она узаконена. В отличие от территорий других стран, на которых США размещает свое ядерное оружие. Это просто их марионетки. У нас это единое пространство", - заявил Грызлов.

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По его словам, до 1 июля в Беларуси подготовят хранилище для тактического ядерного оружия, которое придвинут к границам стран НАТО.

"Оно (тактическое ядерное оружие, - ред.) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря ни на какой шум в Европе и в США", - подчеркнул Борис Грызлов.

Угрозы России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Директор России Владимир Путин 25 марта заявил, что оккупант Москва собирается разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Вооружения там появятся, мол, в ответ на просьбу Лукашенко. Минск не получит контроля над ядерными зарядами.

В Китае заявили, что Пекин против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В КНР придерживаются позиции, согласно которой конфликты следует решать дипломатическим путем. Нельзя допустить развязывания ядерной войны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Китай, скорее всего, не допустит размещения Россией ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, риторика Путина – шантаж Запада, она направлена на попытку Москвы организовать переговоры по завершению войны против Украины на своих условиях.

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Война России против Украины:

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