США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира".

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Энтони Блинкен оценил перспективы создания новой украинской армии / УНИАН, 93 ОМБр Холодный Яр

Украина с помощью Соединенных Штатов создаст армию будущего, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Среди прочего, новая украинская армия будет располагать современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов, цитирует Reuters американского политика.

Блинкен также уверен в том, что современная украинская армия будет иметь возможность обучать и поддерживать в боевой готовности свои силы и технику.

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По его словам, сейчас США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира" после окончания войны с Россией.

Говоря об инициативах других стран по прекращению войны, госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов поощрять такие инициативы при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы поддержим усилия — будь то Бразилия, Китай или любая другая страна, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — добавил Блинкен.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.

По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.

"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — подчеркнул Столтенберг.

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