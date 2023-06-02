США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

Украина с помощью Соединенных Штатов создаст армию будущего, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Среди прочего, новая украинская армия будет располагать современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов, цитирует Reuters американского политика.
Блинкен также уверен в том, что современная украинская армия будет иметь возможность обучать и поддерживать в боевой готовности свои силы и технику.
По его словам, сейчас США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира" после окончания войны с Россией.
Говоря об инициативах других стран по прекращению войны, госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов поощрять такие инициативы при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы поддержим усилия — будь то Бразилия, Китай или любая другая страна, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — добавил Блинкен.
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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вступить в Североатлантический альянс после победы в войне с агрессором Россией.
По его мнению, евроатлантическая интеграция Киева станет лучшей гарантией безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что он пригласил президента Зеленского посетить саммит Альянса, который состоится 11-12 июля текущего 2023 года в Вильнюсе.
"Я пригласил президента Зеленского посетить саммит НАТО в июле. Я очень надеюсь, что он сможет быть там лично, но, конечно, это зависит от ситуации, поскольку после полномасштабного вторжения в эту страну идет серьезная война", — подчеркнул Столтенберг.
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