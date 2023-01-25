Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитики

На полигоне Ружанский оккупанты РФ и войска Беларуси моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.

Войска РФ тренируются высаживать белорусский десант / Коллаж Википедия, Минобороны РФ

Оккупационные войска России и военные подконтрольной ей Беларуси в рамках совместных учений отрабатывают высадку десанта на полигоне Брестский. На полигоне Ружанский они моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в среду, 25 января, российские и белорусские войска отрабатывают высадку десанта. В небе над Брестом и Брестским районом замечен военно-транспортный самолет Ил-76 – ранее о его работе предупреждали местные власти.

Брестский облисполком указывал, что с этого самолета будет проводиться учебная операция по десантированию военных 38-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь. Самолет взлетит с аэропорта Брест и будет проводить десантирование парашютистов на полигон Брестский.

Подчеркивается, что на другом полигоне – Ружанский – проводится моделирование практических действий авиационного компонента совместной региональной группировки оккупантов России и войск Беларуси.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что у ВСУ есть все возможности для своевременной реакции на угроза вторжения оккупантов России с территории Беларуси.

Если угроза вырастет, украинские силы обороны задействуют свои резервы на сложных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сказали, что ведется отслеживание передвижения войск агрессора РФ в Беларуси.

Разведка пока не фиксирует формирования там наступательной ударной группировки. Вероятность нападения оттуда остается низкой.

Аналитики американского Института изучения война считают, что новое наступление России на Украину из Беларуси может быть организовано в конце 2023 года. В ближайшее время потенциальная атака маловероятна.

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Угроза наступления России: