glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитики

25 января 2023, 14:57
На полигоне Ружанский оккупанты РФ и войска Беларуси моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.
Ил-76, войска РФ
Войска РФ тренируются высаживать белорусский десант / Коллаж Википедия, Минобороны РФ

Оккупационные войска России и военные подконтрольной ей Беларуси в рамках совместных учений отрабатывают высадку десанта на полигоне Брестский. На полигоне Ружанский они моделируют практические действия авиационного компонента своей региональной группировки.

Как сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн, в среду, 25 января, российские и белорусские войска отрабатывают высадку десанта. В небе над Брестом и Брестским районом замечен военно-транспортный самолет Ил-76 – ранее о его работе предупреждали местные власти.

Брестский облисполком указывал, что с этого самолета будет проводиться учебная операция по десантированию военных 38-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь. Самолет взлетит с аэропорта Брест и будет проводить десантирование парашютистов на полигон Брестский.

Подчеркивается, что на другом полигоне – Ружанский – проводится моделирование практических действий авиационного компонента совместной региональной группировки оккупантов России и войск Беларуси.

Угроза нападения России из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что у ВСУ есть все возможности для своевременной реакции на угроза вторжения оккупантов России с территории Беларуси.

Если угроза вырастет, украинские силы обороны задействуют свои резервы на сложных направлениях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сказали, что ведется отслеживание передвижения войск агрессора РФ в Беларуси.

Разведка пока не фиксирует формирования там наступательной ударной группировки. Вероятность нападения оттуда остается низкой.

Аналитики американского Института изучения война считают, что новое наступление России на Украину из Беларуси может быть организовано в конце 2023 года. В ближайшее время потенциальная атака маловероятна.

Смотрите видео ТСН - Россия и Беларусь подняли авиацию для проведения военных учений

Угроза наступления России:

войска России новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитики

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистом

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

Реклама
13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

Реклама
11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

Реклама
08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

07:48

Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделкиВидео

07:47

США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYTВидео

07:22

Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

06:44

Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

06:22

Почему нам так нужен танк Leopard 2мнение

05:30

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять