Ядерное оружие в Беларуси не поможет России устроить перелом на войне против Украины – ISW

Заявление министра обороны агрессора России Шойгу совпало с новым пакетом помощи Украине от США и вступлением Финляндии в НАТО, отметили американские аналитики.

Россия ядерным шантажом пытается остановить военную помощь Запада Украине перед контрнаступлением ВСУ - ISW / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Страна-оккупант Россия осуществляет попытки использовать ядерные угрозы для того чтобы сдержать военную помощь Украине перед контрнаступлением ВСУ. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не повлияет на ход войны, а заявления Шойгу относительно передачи Минску авиации и Искандеров является частью информационной операции. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что 4 апреля министр обороны РФ Шойгу пытался выступить с оправданиями по решению о размещении Москвой тактического ядерного оружия в Беларуси и обвинял НАТО в якобы "активизации боевой подготовки и разведки" у границ.

"Шойгу усилил существующие российские ядерные угрозы, заявив, что Беларусь имеет ядерные штурмовики и ядерные ракеты "Искандер-М" и добавил, что 3 апреля белорусские ракетные войска начали обучение работе с комплексами "Искандер-М", в частности с применением тактической ядерной оружия", - отмечается в отчете.

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Аналитики указали на тот факт, что заявления Шойгу не содержат в себе никаких новых сведений по учениям в Беларуси, это лишь часть информационной операции.

"Оживление риторики ядерного шантажа Шойгу совпадает с присоединением Финляндии к НАТО и новым пакетом помощи Украине от США", - добавили эксперты.

Также они акцентировали внимание на том, что агрессор Россия усилила ядерный шантаж для того, чтобы попытаться приостановить военную помощь Украине со стороны Запада перед контрнаступление ВСУ. Риск ядерной войны, по их мнению, остается низким, а размещение тактического ядерного оружия в республике Беларусь навряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине.

Как подчеркнули в Институте изучения войны, ядерное оружие РФ в Беларуси почти наверняка будет контролироваться Москвой, персонал которой находится там на постоянной основе.

Россия угрожает размещением ядерного оружия в Беларуси

Директор РФ Владимир Путин 25 марта сделал заявление, согласно которому агрессор Москва собралась разместить на территории республики Беларусь тактическое ядерное оружие. Вооружения в РБ появятся, дескать, в ответ на просьбу Лукашенко. Ядерные заряды России в Беларуси будут находиться под контролем Москвы.

В КНР выступили против передачи ядерного оружия от одних государств другим. В Пекине заявили, что придерживаются позиции, согласно которой конфликты нужно разрешать дипломатическим путем. Нельзя допустить рисков развязывания ядерной войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что Китай, вероятно, не допустит размещения российского ядерного оружия в Беларуси. По словам чиновника, риторика Путина – шантаж западного мира. Москва пытается организовать переговоры по завершению войны против Украины в рамках своих условий.

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