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Ночью в Киеве гремели взрывы: РФ нанесла по столице Украины ракетно-дроновый удар

Анна Ярославская
2 июня 2023, 06:47 обновлено 2 июня, 07:07
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В воздушном пространстве над Киевом и областью силами и средствами ПВО уничтожены более 30 воздушных целей разного типа.
Ракетный удар
Ночью 2 июня РФ нанесла ракетный и дроновый удар по Киеву / Коллаж: Главред, фото: скриншот минобороны рф, УНИАН

В ночь на пятницу, 2 июня, российские оккупанты атаковали Киев дронами и крылатыми ракетами. За последние 6 дней это был уже шестой воздушный удар по городу. По предварительной информации, в воздушном пространстве над столицей силами и средствами ПВО уничтожены более 30 воздушных целей разного типа. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Террор Киева воздушными атаками продолжается. Взбалмошные террористы практически без пауз нападают на столицу (...) И каждый раз враг менял оружие. После баллистических ракет накануне, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно", - говорится в сообщении КМВА в Telegram.

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".

"Но наша ПВО – просто титаны! По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены более 30 воздушных целей разного типа (окончательные данные о количестве, типе ракет и БпЛА вскоре сообщат Воздушные силы)! Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует", - говорится в сообщении.

Позже в КМВА уточнили, что на проезжей части в Дарницком районе были обнаружены обломки сбитой воздушной цели со следами горения. Оперативная служба работает на месте. На данный момент данных о жертвах и разрушениях нет. Информация уточняется.

"После проверки информация по обломкам не подтвердилась", - добавили в КМВА.

По данным Генштаба ВСУ, ночью РФ запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов Shahed.

"В эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БПЛА Shahed – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется", - говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Ракетный удар по Киеву 1 мая

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Позже стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло.

Смотрите видео Главреда об обстреле Киева в ночь на 1 июня:

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