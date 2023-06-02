Курсантам военных училищ хотят выплачивать более 2 тысяч гривен

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о доплатах для военных курсантов.

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В Украине курсантам хотят повысить выплаты / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине приняли за основу законопроект, предусматривающий изменения в порядок начисления доплат для военных. Курсанты военных училищ, вероятно, смогут получать деньги.

Согласно законопроекту №9342, который размещен на сайте ВРУ, планируют повысить выплаты срочникам на 6 000 гривен. Также, вероятно, курсантам военных учебных заведений будут платить до 2 350 гривен.

Также предлагается выплачивать 6 тысяч гривен для воинов, которые получили ранения, увечье или контузию в ходе выполнения боевых действий и в связи с этим были признаны непригодными к службе.

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В законопроекте указаны суммы доплат в 30 и 100 тысяч гривен, что означает, что размер доплат не изменился. По-прежнему военные будут получать свои доплаты:

те кто выполняет задачи на передовой-100 тысяч гривен:

только те, кто находится в зоне боевых действий – 30 тысяч гривен.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки. Во время проверки леса в Дарницком районе вручили повестки отдыхающим. Уточнили, что повестка вручается для уточнения учетных данных.

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