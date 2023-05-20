Как получить деньги за невыплаченные пособия: в Кабмине рассказали, кто имеет право

Невыплаченными пособиями признаются деньги, которые были на счете для выплат пособий по состоянию на 1 июня 2022 года, говорят чиновники.

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Для облегчения процесса выплаты Пенсионный фонд Украины взял его под контроль / коллаж Главред, фото УНИАН

Граждане Украины, которые имеют право на льготы, теперь могут получать невыплаченные суммы пособий. Об этом говорится в постановлении Кабмина за номером 340.

Невыплаченными пособиями признаются средствами, которые были на счете для выплат пособий по состоянию на 1 июня 2022 года (при условии, что от льготников о выплате этих средств обращений не поступало. В результате учет этих средств был прекращен 20 декабря 2022 года, и впоследствии они были возвращены АО "Ощадбанк" на счет Минсоцполитики.

Для облегчения процесса выплаты Пенсионный фонд Украины взял под контроль ответственность за распределение невыплаченных сумм среди украинцев. Этот процесс будет осуществляться до сентября 2023 года. Как считают чиновники, это даст достаточно времени –для того, чтобы заявить о своих законных льготах.

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Процесс в целом выглядит несложно. Для получения невыплаченных пособий бенефициарам необходимо подать заявление в отделение ПФУ. Заявка может быть в любом формате и должна включать конкретную информацию:

Название документа, дающего право на льготы, включая его серию и номер (если применимо), орган, выдавший его, и дату выдачи. Для проверки необходимо предъявить оригинал документа или электронный сертификат, особенно для ветеранов.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Данное требование не распространяется на физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве на получение выплат по сериям (если применимо) и номер паспорта.

Серия (если применимо) и номер паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении или временного свидетельства о гражданстве. Вы должны предоставить подробную информацию об органе выдачи и дате выдачи.

Номер счета (по стандарту IBAN) и название банка, в котором открыт счет (эта информация необходима для перечисления невыплаченной суммы пособия).

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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