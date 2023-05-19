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Субсидии на коммуналку и пособия: в Минфине рассказали, кто имеет право и на сколько денег

Дмитрий Видоменко
19 мая 2023, 21:12 обновлено 19 мая, 21:12
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Минфин Украины представил интерактивную аналитическую панель, на которую собрали информацию относительно расходов на социальные выплаты и пособия.
Субсидии
Субсидии / коллаж фото УНИАН

Министерство финансов Украины представило обновленную информацию по поводу того, сколько денег будет потрачено в качестве расходов на социальные выплаты и пособия для украинцев. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства.

В целом на социальные нужды населения в будущем году в государственном бюджете предусмотрено 163,1 млрд грн (это на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году ‒ 150,7 млрд грн, и на 51,8 млрд грн больше, чем в 2021 году).

В разрезе социальных пособий больше всего потратят денег на помощь внутренне перемещенным лицам ‒ 57,6 млрд грн. Средний размер такой помощи будет составлять 2,5 тысячи грн.

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На субсидии на оплату услуг ЖКХ в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 млн семей получат такую помощь. Средний размер ‒ 1 189,3 грн.

На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер ‒ 631,1 грн.

На помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (500 тысяч человек) в 2023 году предусмотрено 16,8 млрд грн. Средний размер - 3 081,6 грн.

На помощь 270 тысяч малообеспеченных семей в 2023 году предусмотрено 15,6 млрд грн. Средний размер - 4 814,6 грн.

Субсидии на коммуналку и пособия: в Минфине рассказали, кто имеет право и на сколько денег

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Смотрите видео о том, как будут проводить индексацию пенсий в Украине в 2023 году:

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