Украинкам дадут доплату к пенсиям: кому и когда светит прибавка

/ УНИАН

В Украине определенная категория женщин при назначении пенсий имеет право на дополнительные выплаты.

Как рассказали в Пенсионном фонде Украины, это связано с более поздним уходом на пенсию.

Кому положены доплаты

Выплаты положены женщинам с 55 до 60 лет.

Рожденные до 31 декабря 1961 года, при назначении пенсии по возрасту, имеют право на повышение выплат в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего ухода на пенсию.

Кроме того, жакже, женщинам, рожденным в 1962 году при выходе на пенсию в 2022 году, выплаты будут начисляться с повышающим коэффициентом 9%.

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Это связано с частичной компенсации разницы между пенсиями тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2021 году и годом позже. Но рассчитывать на такие выплаты могут только те, кому раньше не назначалась никакая другая пенсия.

Размер дополнительных выплат

В пенсионном фонде уточнили, что размер повышения определяется индивидуально и зависит от размера пенсии, исчисленной с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Доплаты устанавливаются в пределах максимального размера пенсии, определенного Законом № 1058 – 10 прожиточных минимумов, определенных для лиц, лишившихся трудоспособности.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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