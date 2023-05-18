Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным - Гуменюк

Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах.

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Повестки будут вручать на пляже / коллаж Главред: фото: УНИАН, tsn.ua

Военнообязанным мужчинам могут вручать повестки на пляжах, ведь они также являются общественными местами.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться оповещение граждан. Абсолютно не исключено, что и там также", - об этом Суспільному рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

Также пресс-секретарь добавила, что повестка не является способом наказания. Оповещения проводят в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

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Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, будут ли в Украине раздавать электронные повестки. Подоляк подчеркнул, что существует три аспекта, которые влияют на этот процесс.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

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