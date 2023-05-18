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Пригожин хочет убрать с должности Шойгу и вернуть Мизинцева - эксперты США

Юлия Куришко
18 мая 2023, 07:35 обновлено 18 мая, 07:43
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Главарь ЧВК "Вагнер" хочет отстранить от должности министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Пригожин хочет убрать с должности Шойгу и вернуть Мизинцева - эксперты США
Пригожин хочет "свергнуть" Шойгу с должности министра обороны / Коллаж скриншот YouTube

Основатель ЧВК "Вагнер", воюющих на стороне российских оккупантов, Евгений Пригожин пытается отстранить от должности министра обороны страны-агрессора России Сергея Шойгу после"решающей победы в Бахмуте". Заменить его планирует на отставного заместителя оборонного ведомства Михаила Мизинцева.

"Силовики, похоже, не преуспели в своих попытках запугать Пригожина и заставить его подчиниться. Пригожин заявил, что готов бороться с "бюрократами" и обвинил их в попытке получить больше власти, используя "Вагнер" для ведения войны", - говорится в отчете ISW.

Пригожин также обвинил неназванных чиновников в безразличии к гибели россиян на фронте и саркастически заявил, что будущий министр обороны России находится в Бахмуте уже больше недели, отвечая на вопрос, принял ли Шойгу его приглашение посетить линию фронта в Бахмуте.

видео дня

Эксперты отмечают, что не так давно Пригожин обнародовал свое сотрудничество с бывшим заместителем министра обороны России по логистике, а ныне заместителем командующего ЧВК "Вагнер", генерал-полковником Михаилом Мизинцевым, и не исключено, что Пригожин пытается продвинуть Мизинцева на замену Шойгу.

"Пригожин, вероятно, знает, что Путин не совсем убежден в способности Шойгу выиграть войну, и, возможно, надеется, что решающая победа в Бахмуте даст ему рычаги влияния, чтобы заменить Шойгу на чиновников, связанных с Вагнером. И Пригожин, и Шойгу, вероятно, воспринимают эту вражду как вопрос экзистенции", - говорится в отчете ISW.

Смотрите видео о том, как Пригожин ежедневно критикует военное руководство РФ:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что ВСУ контрнаступают в Бахмуте. Всего за двое суток ВСУ продвинулись на флангах на расстояние до 2 километров.

Защитники Украины стабилизировали фланги. Украинские атаки оттеснили российскую линию фронта. Это, вероятно, позволило восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения.

Бойцы ВСУ в Бахмуте добились частичных успехов, идет оборонительная операция. Ситуация остается сложной, российские оккупанты подтягивают своих штурмовиков. Идут тяжелые бои.

Армию РФ ожидает настоящая катастрофа. Подоляк отметил, что Украина уже перехватила инициативу на поле боя. Он намекает на то, что контрнаступление ВСУ начнется весной и продлится в течение лета.

Больше интересных новостей:

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