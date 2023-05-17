ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУ

Представители украинского командования озвучили новую информацию по поводу ситуации на Бахмутском направлении и в самом городе.

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ВСУ продвинулись в Бахмуте на 500 метров - командование / 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Twitter

ВСУ за минувшие сутки продвинулись на 0,5 км на разных участках в ходе боев с русскими оккупантами под Бахмутом и окрестностями. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

По словам украинского офицера, при этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои, а враги усиленно пытаются добиться продвижения.

"Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - силы обороны продвинулись на разных участках до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении […]. Враг пытается любой ценой взять Бахмут. Для этого он стирает его буквально с лица земли, чтобы Силы обороны Украины могли меньше использовать городские постройки как фортификационные сооружения ", - сказал он.

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По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, освобожденный в последние дни от оккупантов участок площадью в 20 квадратных км в пригороде Бахмута ВСУ успешно удерживают.

"В самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается. Все, что в военном понимании, можно сделать в этой ситуации - наше командование и бойцы делают. Делают профессионально и на грани возможностей", - заверила она.

Как показывают карты проекта Deepstate за 16-17 мая, у оккупантов есть небольшое продвижение в районе Бахмута по направлению к населенному пункту Хромово.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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