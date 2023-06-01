В июне в Украине могут призвать еще одну категорию мужчин

В июне 2023 года в Украине могут мобилизовать еще одну категорию мужчин.

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В Украине продолжается мобилизация / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, военное положение и всеобщая мобилизация продолжается.

Недавно, 30 мая 2023 года был принят проект закона №9281, который предусматривает внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1 и 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Кого могут мобилизовать в июне 2023 года

Военных, проходивших срочную службу. Офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы. Граждан, которые не проходили военную службу. Ограниченно годных во время военного положения.

Таким образом, всеобщей мобилизации будут подлежать военнообязанные, годные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Кстати, увольняться с военной службы во время военного положения могут военные, у кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родные (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Смотрите видео о том, могут ли вручать вашу повестку родственникам:

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки. Во время проверки леса в Дарницком районе вручили повестки отдыхающим. Уточнили, что повестка вручается для уточнения учетных данных.

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