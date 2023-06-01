Залужный поделился редким и ценным снимком с женой

Главнокомандующий ВСУ давно женат и имеет двух дочерей.

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Залужный поделился снимком с женой / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Facebook Голокомандующий ВСУ

Руководитель ВСУ очень редко освещает и рассказывает о своей личной жизни. Известно, что он уже на протяжении многих лет женат и имеет двух дочерей.

Валерий Залужный опубликовал на своей странице в Facebook фотографию с женой. 24 июля 2022 года опубликовал пост, который посвятил любимой. В нем он поздравил жену с днем рождения и признался, как ее любит.

В интервью Дмитрию Комарову для проекта о войне " год. За кадром" Залужный рассказывал, что с 2014 года очень редко видит своих родных.

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"Семья меня с 2014 года почти не видела. Я рассказывал, не помню кому. А, скажу, главнокомандующему Вооруженных Сил Америки. Говорю, я летом, в июле 2014 года уехал. Вернулся через три месяца на две недели. Снова уехал. Вернулся через девять месяцев. Они меня не видели", - рассказывал глава ВСУ.

Залужный показал свою жену / фото: Facebook Голокомандующий ВСУ

Залужный отметил, что его родные уже привыкли к такому графику и с пониманием относятся к его работе.

Залужный с женой / фото: Facebook Голокомандующий ВСУ

Известно, что старшая дочь главнокомандующего Вооруженных сил Украины военная и служит в Киевском гарнизоне, а младшая в Одессе учится на медицинском и будет врачом по профессии.

Напомним, главнокомандующий ВСУ лично развеял все мифы о своем "ранении", которые в последнее время распространяли россияне - пропаганда провалилась. В Сети появилось видео с Залужным, но пропагандисты решили придраться к тому, что Залужный сидит, а не стоит, говоря о его "ранении"

Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видео. Главнокомандующий опубликовал на своей странице видеоролик, в котором практически прямым текстом сказал о контрнаступлении украинской армии на позиции российских оккупантов

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