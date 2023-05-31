ВСУ перехватили инициативу на фронте: у РФ нет успехов за май — разведка Британии

Россия не добилась успехов по нейтрализации системы ПВО Украины, говорят в Минобороны Британии.

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ВСУ переломили ситуацию на поле боя / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

Несмотря на участившиеся ракетные обстрелы, оккупанты РФ с начала мая все чаще уступают инициативу на поле боя, сообщает британская разведка.

РФ только реагирует на действия Украины, однако не имеет возможности активно продвигаться к собственным военным целям, говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британские военные аналитики уверены в том, что в оперативном отношении командование РФ, вероятно, пытается сформировать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, может произойти контрнаступление ВСУ.

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Вместе с тем задуманный маневр РФ не удается реализовать из-за необходимости переброски войск для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута.

В британской разведке также напомнили о том, что в мае Россия в течение 20 ночей наносила удары дронами-камикадзе и крылатыми ракетами вглубь Украины.

"Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной системы ПВО Украины и уничтожению украинских сил контрнаступления. На местах они передислоцировали силы безопасности, чтобы реагировать на атаки партизан на западе России", — добавили в Минобороны Британии.

Отчет британской разведки / @DefenceHQ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что армия Украины проведет контрнаступление для того, чтобы отбросить российские оккупационные войска со своих территорий.

По словам Зеленского, Путину придется искать выход из ситуации, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о том, что Украина планомерно освобождает свои территории и постепенно движется к победе. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы завершить войну в текущем 2023 году. Оккупационные войска России полностью исчерпали свои наступательные возможности, однако у них есть серьезный потенциал для "обороны".

В интервью проекту Разные люди он рассказал о том, что войну следует завершить в этом году. Украина постепенно освобождает свои территории и двигается к победе.

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