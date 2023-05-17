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Украина постепенно движется к победе, войну нужно закончить в 2023 году – Буданов

Андрей Ганчук
17 мая 2023, 10:23 обновлено 17 мая, 10:25
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Наступательный потенциал агрессора России полностью исчерпан, однако у врага есть серьезные возможности для организации "обороны", считает Кирилл Буданов.
Буданов, ВСУ
Оккупанты России построили мощную "оборону", чтобы попытаться остановить контрнаступление ВСУ - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Украина планомерно освобождает свои территории и постепенно движется к победе. Нужно приложить максимальные усилия, чтобы завершить войну в текущем 2023 году. Оккупационные войска России полностью исчерпали свои наступательные возможности, однако у них есть серьезный потенциал для "обороны". Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью проекту Разные люди он рассказал о том, что войну следует завершить в этом году. Украина постепенно освобождает свои территории и двигается к победе.

"Мы постепенно двигаемся к победе. У нас было оккупировано более 40% территории с 24 февраля. Сейчас – менее 30%. Прогрессия, как говорится, на лицо. Мы должны все сделать, чтобы в 2023 году все закончить", - отметил Буданов.

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По его словам, российские оккупанты пытаются противостоять контрнаступлению украинской армии.

Глава ГУР привел подробности о том, как враг пытается противостоять контрнаступлению ВСУ. Наступательные возможности россиян исчерпаны, однако у врага есть серьезные возможности для организации "обороны".

"Он (наступательный потенциал у россиян) абсолютно исчерпан, они сейчас имеют серьезный потенциал для обороны. Оборону они построили эшелонированную, правильную, мощную. Но это уже не та российская армия, которая могла проводить серьезные наступательные операции", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины проведет контрнаступление для того, чтобы отбросить российские оккупационные войска со своих территорий.

По словам Зеленского, Путину придется искать выход из ситуации, когда ВСУ подойдут к оккупированному Крыму.

Журналисты CNN опубликовали материал, в котором речь идет о том, что страна-агрессор Россия снова прибегла к тактике масштабных воздушных ударов по Украине. Цель оккупантов – заставить Киев отложить контрнаступление ВСУ. Однако украинские войска эффективно противостоят атакам захватчиков и сбивают большой процент российских ракет.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж предоставит Украине аналог Storm Shadow – дальнобойные ракеты CALP-EG. По мнению Макрона, поставки ракет дальнего радиуса действия помогут ВСУ перейти в контрнаступление.

Смотрите видео, в котором Грабский рассказал, как ВСУ обламали российских оккупантов под Бахмутом:

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