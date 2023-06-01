'Хотят нанести удар неожиданно': Игнат объяснил, почему оккупанты бьют 'Искандерами'

Представитель Командования Воздушных Сил ВСУ объяснил, почему оккупанты применяют "Искандеры" для атак по столице Украины.

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Россия "Искандерами" атаковала Киев 1 июня / коллаж: Главред, фото: КМВА, армия

Страна-агрессорка Россия атакует Киев ракетами "Искандер" и хочет нанести удар неожиданно, чтобы было мало времени для того, чтобы скрыться в укрытиях и не смогла среагировать ПВО.

"А каким еще вооружением они могут столь быстро и эффективно нанести удар? Были у них попытки наносить удары ракетами С-400 именно по Киевской области. Противник использует именно эти оперативно-тактические комплексы для того, чтобы было минимум времени среагировать на эти вещи", - сообщил полковник, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона Единственные новости.

Полковник привел пример о ситуации с обстрелами. Он отметил, если летят крылатые ракеты с Каспия или с Черного моря, то соответственно есть около часа, чтобы среагировать и уйти в укрытие, а в случае с "Искандерами" речь идет о считанные минуты.

"Противник хочет застать врасплох, чтобы наша ПВО не смогла среагировать. Но, как видим, сработала и в этот раз", - считает он.

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер-это уничтожение систем ПВО и про противника, а также важнейших прикрываемых ими объектов на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с следствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетная атака на столицу 1 июня: что известно

Напомним, что в результате ночной атаки россиян на столицу Украины 1 июня погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города. РФ убила в Киеве 3 человека, в том числе и ребенка. В результате ночной атаки россиян на Киев погибли три человека, еще 14 - получили ранения, повреждены здания в трех районах города.

Киевлянин рассказал, как погибла его жена во время атаки 1 июня. Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе столицы, когда с ребенком пришла в укрытие, которое оказалось закрыто. По словам местных жителей, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Смотрите видео о том, как Россия атаковала Киев 1 июня:

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