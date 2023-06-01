Столтенберг – об атаке Москвы: войну начал Путин, Украина имеет право защищаться

Североатлантический альянс будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, и не является стороной конфликта в войне, сказал Йенс Столтенберг.

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Путин начал войну и может ее завершить, чтобы не было дальнейшей эскалации - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, соцсети

Позиция НАТО по ситуации с атакой на Москву, в которой агрессор Россия бездоказательно обвиняет Украину, заключается в том, что Киев имеет право защищаться так, как считает нужным. Войну начал директор Кремля Владимир Путин, а не украинское государство. Коллективный блок безопасности Запада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно, и не является участником конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщает Европейская правда, комментируя атаку Москвы неизвестными беспилотниками, он сказал о том, что Киев может защищаться так, как посчитает нужным.

"Наша позиция такая же, как была в начале войны: Украина имеет право защищаться. Агрессивная война РФ против Украины является грубым нарушением международного права, а право на самозащиту закреплено в Статуте ООН... Президент Путин начал эту войну и он может закончить эту войну. И это путь к миру и стабильности и предотвращения новой эскалации войны", - объяснил Столтенберг позицию НАТО.

Также он добавил, что страны-союзники на Западе намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется. При этом НАТО не является стороной конфликта в развязанной Москвой войне против Киева.

"У НАТО в этой ситуации две задачи: поддержать Украину, что мы делаем, и предотвратить выход агрессивной войны РФ за пределы Украины", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Дроны атаковали Москву

Столицу страны-агрессора России Москву в ночь на 30 мая атаковали неизвестные дроны.

На город налетело около 25-30 беспилотников. Некоторые из них попали в многоэтажки, зафиксированы незначительные повреждения.

В социальных сетях написали о "дырявом ПВО России" и начали паниковать. Некоторые россияне призвали "ответить Киеву и "уничтожить украинскую столицу".

Позже стало известно, что дроны наносили удары неподалеку от резиденции главы РФ Владимира Путина и коттеджей правящей российской верхушки. Один из беспилотников упал в 3 километрах от дачи Путина в Ново-Огарево.

Смотрите видео, в котором Михаил Подоляк рассказал о дронах в небе над Москвой:

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