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"Настало время возвращать свое": Залужный выложил в Сеть вдохновляющее видео

Дмитрий Видоменко
27 мая 2023, 11:45 обновлено 27 мая, 11:45
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром в субботу, 27 мая заинтриговал украинцем вдохновляющим видео на своей странице.
Залужний, бое
Валерий Залужный / коллаж Главред, фото УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром в субботу, 27 мая, опубликовал на своей странице видеоролик, в котором практически прямым текстом сказал о контрнаступлении украинской армии на позиции русских оккупантов. Ролик появился на его канале в мессенджере Telegram.

"Настало время возвращать свое", — подписал видео генерал Залужный.

В кадре украинские защитники готовятся к бою. При этом они повторяют боевую молитву. В конце видео крупным планом показана надпись с лозунгом к вступлению в ряды Вооруженных сил: "Присоединись к тем, кто поднимет флаг победы".

К слову, одну из главных ролей сыграл известный актер киевского театра имени Леси Украинки Владимир Ращук, который в звании младшего лейтенанта сейчас несет службу в составе бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж".

Исчезновение Залужного

Ранее российские пропагандисты распространяли фейки о том, что Валерий Залужный якобы был "тяжело ранен" в результате вражеских обстрелов. По их легендах это якобы произошло во время ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. Тогда пропагандисты заявляли, что у Залужного "травма головы и осколочные ранения".

В то же время Центр стратегических коммуникаций опроверг подобные заявление и добавил, что 20 мая Залужный онлайн участвовал в открытии международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете Одесской юридической академии.

Заместитель министра обороны Маляр сообщила, что вбросы россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте. Фейки опроверг и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что утром 24 мая Залужный выступил с докладом на Ставке Владимира Зеленского.

Недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупанты "отрабатывают" маршруты передвижения Залужного с целью попытки его устранения. Также Маляр отметила, что враг очень заинтересован в уничтожении украинского военно-политического руководства, поэтому вопрос его безопасности имеет стратегическое значение.

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