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В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки

Юлия Куришко
28 мая 2023, 15:45 обновлено 28 мая, 15:57
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Во время проверки леса в Дарницком районе вручили повестки отдыхающим.
В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки
В Киеве в лесу вручили повестки отдыхающим / коллаж: Главред, фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство

Работники военкомата вручают любителям шашлыков повестки в лесах Киева. Отмечается, что повестка вручается для уточнения учетных данных.

Во время осмотра и проверки лесной местности лесоводы вместе с полицейскими и работниками военкомата провели беседы и вручили повестки отдыхающим.

"Леса города Киев едва ли не больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих. Лесоводы совместно с представителями Деснянское районное управление ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, Деснянское управление полиции и военкомат. Напомнили об административном наказании, предоставили предостерегающие листовки об обращении в лесах, алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов, а также вручали повестки для уточнения учетных данных", - об этом сообщает Дарницкое лесопарковое хозяйство в Facebook.

В лесах Киева любителям шашлыков вручили повестки
В лесах Киева вручали повестки / скриншот: Дарницкое лесопарковое хозяйство

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.

Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.

Смотрите видео о том, планируют ли военнообязанным в Украине присылать повестки к мессенджерам:

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мобилизация новости Киева война в Украине
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