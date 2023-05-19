Нарушителям комендантского часа могут вручать повестки - адвокат

За нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность. Законом не предполагается вручать повестки в качестве наказания нарушения.
"За нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность. В то же время у нас есть случаи, когда повестки все же вручают. Я бы сказал, что это незаконно и неправомерно, но такие реалии жизни сейчас существуют", - рассказал Новак в Сніданку з 1+1.
Если мужчину остановили на улице сотрудники военкомата и, уточняя его личные данные, вносят их в повестку, такой документ является недействительным.
Адвокат Андрей Новак объяснил, какой перечень реквизитов должен быть в повестке перед ее вручением.
"На момент вручения повестка уже должна быть заполнена. В ней должны быть записаны фамилия, имя, отчество конкретного лица, которому она вручается, адрес проживания и сразу должна быть печать и подпись должностного лица, руководителя центра комплектования. Если в повестке нет хотя бы одного из этих реквизитов, эта повестка является недействительной", — рассказал Андрей Новак.
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Мобилизация в Украине
Напомним, что в Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока не завершится война.
Впервые президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с заявлением президента страны-агрессора России Владимира Путина о проведении "специальной операции" против Украины.
7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов
В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. изменили критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
Повестки на пляжах будут вручать военнообязанным. Повестку мужчины могут получить в любом общественном месте, даже на пляжах, рассказала Наталья Гуменюк.
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