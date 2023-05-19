Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - Маломуж

Недуг Александра Лукашенко - это прикрытие, чтобы не помогать России в ее агрессии против Украины, считает Николай Маломуж.

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/ коллаж Главред: фото: MFA of Ukraine, сайт Кремля

В последнее время Лукашенко мало появляется на публике, отменяет встречи и поездки, да и вид имеет плохой. Позже начала распространяться информация о недугах белорусского диктатора. Неужели самопровозглашенный президент Беларуси хочет "спрятаться" за болезнью, чтобы избежать наказания.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины рассказал верит ли в то, что Лукашенко может предстать перед судом и оказаться в зале суда. Доживет ли белорусский диктатор до суда, об этом в интервью Главреду рассказал Николай Маломуж.

"Лукашенко может дожить до суда. Если он будет пытаться активно подавить оппозицию КГБ или спецназом, восстанут белорусские военные и общество, и Лукашенко в процессе этих противостояний либо уничтожат, как Чаушеску, либо арестуют и привлекут к ответственности. Чтобы Россия могла уничтожить Лукашенко до суда, нужно, чтобы сохранился путинский режим и пытался ликвидировать свидетеля событий, которые россияне заварили в Украине", - отметил Маломуж.

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Генерал армии отметил, что когда Украина будет выигрывать, встанет вопрос об устранении Путина. Тогда о Лукашенко в России мало кто будет думать, потому что путинскому режиму будет не до него.

"В уничтожении Лукашенко может быть заинтересован только Путин, если он и его режим сохранятся, тогда ему придется уничтожить свидетелей", - подчеркнул Маломуж.

Смотрите видео, в котором Маломуж расскажет, как Путин может отомстить Лукашенко:

Больной Лукашенко

Напомним, что 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню Победы, где Лукашенко стало плохо и его увезли автомобили "скорой", а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Лукашенко впервые не смог выступить с речью в Минске 9 мая, а лишь возложил цветы. Церемониальную речь вместо него произнес министр обороны Хренин.

Лукашенко исчез уже на два дня. Оппозиционер рассказал, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником.

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве.

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