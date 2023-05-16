"Лукашенко не отличается от Путина": белорусы могут устроить революцию – Санников

Однако белорусам трудно будет изменить нынешнюю ситуацию в Беларуси, если им не поможет Запад.

https://glavred.info/world/lukashenko-ne-otlichaetsya-ot-putina-belorusy-mogut-ustroit-revolyuciyu-sannikov-10470589.html Ссылка скопирована

Белорусы могут устроить революцию в РБ/ скрин

Если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отойдет от власти в РБ, то белорусы могут устроить революцию и изменить ситуацию в государстве.

Однако им будет трудно это сделать без помощи со стороны Запада. Такое мнение высказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду.

На вопрос, могли ли бы белорусы в случае ухода Лукашенко устроить революцию, он подчеркнул, что такой шанс всегда сохраняется.

видео дня

"Ситуация такая – мы, по-моему, уже всем показали, что способны на революцию. Но тоже очевидно, что без помощи извне в очень простых вещах – защите интересов демократических сообществ, которые они сами провозгласили. Без такой помощи нам не справиться. А никакой помощи не было – полгода они говорили о том, надо ли вводить санкции, и ничего не было сделано. Убивали людей – и ничего не было сделано", – отмечает Санников.

Кто такой Андрей Санников Андрей Олегович Санников (Бел. Андрей Алегавич Санникаў; 8 марта 1954, Минск) – белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

По его словам, сейчас нужно разговаривать о том, чтобы появились механизмы защиты независимости Беларуси после ухода диктатора Лукашенко.

"Если это будет сделано, это уже станет хорошей основой для продвижения дальше. А дальше – выборы. Я считаю, что сначала должны пройти парламентские, чтобы всех привлечь, даже участников режима, чтобы не превращать всё в хаос, а чтобы мог сначала решать технические вопросы, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей в Беларуси. И этим нужно заниматься – есть разные подходы, среди которых начинают вспоминать о том, что у Лукашенко есть отличия от Путина. Спросите об этом у украинцев, которые потеряли своих близких при первом нападении с территории Беларуси. Я считаю, что их нет", – сказал Санников.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Смотрите видеоинтервью белорусского политического и общественного деятеля Андрея Санникова Главреду, в котором он рассказал о том, выгодно ли Кремлю устранять Лукашенко, имеет ли белорусский диктатор двойников, и что будет с Беларусью в случае ухода Лукашенко от власти:

Читайте также: