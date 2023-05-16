Кремль готовится дискредитировать Пригожина как предателя, но пока у Путина связаны руки – ISW

В Кремле хотели бы уже расправиться с главарем ЧВК "Вагнера", однако не могут этого сделать, пока вагнеровцы находятся на передовой.

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Кремль готовится дискредитировать Пригожина как предателя/ коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube

Кремль, вероятно, готовит механизмы для публичного признания владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина предателем в будущем. Но пока в РФ не могут его дискредитировать, ведь пока он руководит вагнеровцами, это может повлиять на ситуацию на фронте.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. В ISW прокомментировали опубликованную в The Washington Post информацию о том, что Пригожин якобы пытался договориться с украинской разведкой, что он сдаст Украине позиции российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.

Аналитики ISW отмечают, что Пригожин таким образом продолжает свою борьбу против Минобороны РФ, однако это не борьба против российского диктатора Владимира Путина.

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Также в Институте изучения войны говорят, что в Кремле могли знать о таких контактах Пригожина с украинской разведкой, поэтому планируют дискредитацию главаря ЧВК "Вагнера". Но в РФ не скоро смогут это сделать.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", – отметили в ISW.

Кроме этого, для устранения Пригожина от руководства ЧВК "Вагнера" Кремлю пришлось бы установить контроль над вагнеровцами, при том, что Путин наоборот изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию от вагнеровцев.

Пригожин предлагал Украине сдавать позиции россиян

Ранее сообщалось, что Пригожин якобы предлагал Украине раскрыть данные о позициях войск РФ в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери. Украинская сторона не согласилась на это предложение. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые попали в сеть через платформу Discord.

В Главному управлению разведки Минобороны отреагировали на такую информацию. Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что Украина намерена освобождать свои территории и будет, в том числе, на уровне разведки, обсуждать темы, которые отвечают национальным интересам государства. Нет необходимости комментировать вброс.

Напомним, в России уже разгорается открытый конфликт между Кремлем и главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Мобилизованных россиян пугают тюрьмой в случае перехода в состав боевиков Пригожина. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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