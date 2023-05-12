Лукашенко пропал уже на два дня: оппозиционер рассказал о проблемах со здоровьем у диктатора Беларуси

У самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко есть проблемы с ногами и позвоночником.

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Павел Латушко рассказал о проблемах со здоровьем у Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот

После появления белорусского диктатора Александра Лукашенко на параде в Москве 9 мая усилились слухи о том, что он серьезно болен. Вид у самопровозглашенного президента Беларуси был явно нездоровый - он не смог пройти несколько сотен метров до места возложения цветов, а на его руке заметили бинт. Экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что уже два дня неизвестно, где находится Лукашенко и в каком он состоянии.

"Мы все смогли увидеть, что у него (Лукашенко, - ред.) действительно проблемы со здоровьем. Сам факт того, что, выступая на площади в Минске возле памятника, он не проронил ни слова, а выступал министр обороны Хренин, свидетельствует о том, что состояние здоровье у него очень плохое. Мы впервые за 29 лет увидели, что на главном в его понимании мероприятии он не выступает публично и не сказал даже слова, проходя к автомобилю", — сказал Латушко в интервью Radio NV.

По словам оппозиционера, у Лукашенко – проблемы с ногами. Об этом свидетельствует и тот факт, что он - единственный из гостей Кремля, который не шел с Путиным на Красную площадь пешком. Лукашенко попросил охрану Путина предоставить ему транспорт.

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"Мы знаем, что у него проблемы с ногами. Это точно. Проблемы с коленным суставом, который нуждается в хирургическом вмешательстве. Видимо, эта проблема ухудшается", - сказал оппозиционер.

Кто такой Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009—2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединённого переходного кабинета по вопросам транзита власти.

Также, по его словам, у Лукашенко - проблемы с позвоночником.

"И мы видели, когда Шойгу приезжал в Минск и Лукашенко лежал, распластавшись на своем диване в кабинете, не мог согнуться, потому что ему укололи блокаторы", – говорит Латушко.

При этом он считает неправдивыми слухи о том, что Лукашенко заразился COVID-19 вместе с гриппом. Если бы это было правдой, Путин не подпустил бы его к себе на близкое расстояние.

Лукашенко болен - что известно

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы.

Лукашенко стало плохо и его увезли на электромобиле, а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказал, что здоровье белорусского диктатора Александра Лукашенко плохое уже не первый год. При этом, чем именно он болеет, неизвестно. Любое изменение в его здоровье — это государственная тайна.

Британское издание The Mirror писало, что Лукашенко могли отравить, когда он пребывал в столице страны-агрессора РФ и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Telegram-канал Генерал СВР писал, что российский диктатор Владимир Путин на параде 9 мая в Москве понял, что Александр Лукашенко действительно болен, и теперь президент РФ опасается того, что Беларусь выйдет из-под влияния РФ в случае смерти своего самопровозглашенного президента. Чтобы исключить этот вариант, в Кремле якобы снова рассматривают сценарий поглощения Беларуси.

Смотрите видео Главреда о состоянии здоровья Лукашенко:

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