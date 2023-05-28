"Мясные штурмы": россияне бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z"

Заключенных из колоний России направляют в регулярные подразделения оккупационных войск.

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Оккупанты бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Оккупанты начали применять дополнительную живую силу, такую как "Шторм Z". Это люди, которые были лишены свободы на территории страны-агрессора России. Их собирают в большом количестве и приобщают к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.

"Применяют преимущественно для так называемых "мясных штурмов". То есть задача именно этих "военнослужащих", если так можно о них сказать - максимально приблизиться к Силам обороны и "закопаться" хотя бы на штык лопаты. Затем они ликвидируются, на их место приходят следующие", - об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.

По словам военного, таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день, плюс дополнительно ночью. Противник старается максимально "закопаться". Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

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"Уровень мотивации для боевых действий в этих военных невысок, но система принуждения работает так, что они проводят ударно-штурмовые действия, и есть угроза", - отметил военный.

Напомним, что в ГУР подтвердили заявление Байдена о потерях россиян в Бахмуте. Страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, заявил президент США Джо Байден после саммита G7 в Японии.

Спецслужбы РФ применяют химическое оружие в Запорожье. В ГУР сообщили, что спецслужбы страны-агрессора России начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области.

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