УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мясные штурмы": россияне бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z"

Юлия Куришко
28 мая 2023, 10:19 обновлено 28 мая, 10:31
42
Заключенных из колоний России направляют в регулярные подразделения оккупационных войск.
армия рф, оккупанты
Оккупанты бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z" / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Оккупанты начали применять дополнительную живую силу, такую как "Шторм Z". Это люди, которые были лишены свободы на территории страны-агрессора России. Их собирают в большом количестве и приобщают к регулярным подразделениям российских оккупационных войск.

"Применяют преимущественно для так называемых "мясных штурмов". То есть задача именно этих "военнослужащих", если так можно о них сказать - максимально приблизиться к Силам обороны и "закопаться" хотя бы на штык лопаты. Затем они ликвидируются, на их место приходят следующие", - об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал военный ВСУ, который воюет на Сватовском направлении в Луганской области, Юрий Федоренко.

По словам военного, таких "мясных штурмов" может быть 10-12 за один день, плюс дополнительно ночью. Противник старается максимально "закопаться". Один окоп могут вырыть три оккупанта, потому что предыдущие два ликвидируются Силами обороны.

видео дня

"Уровень мотивации для боевых действий в этих военных невысок, но система принуждения работает так, что они проводят ударно-штурмовые действия, и есть угроза", - отметил военный.

Напомним, что в ГУР подтвердили заявление Байдена о потерях россиян в Бахмуте. Страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, заявил президент США Джо Байден после саммита G7 в Японии.

Спецслужбы РФ применяют химическое оружие в Запорожье. В ГУР сообщили, что спецслужбы страны-агрессора России начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области.

Больше интересных новостей:

война в Украине ЧВК война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

10:43 Украина
В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы"

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы"

10:15 Мир
"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясение

"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясение

10:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:43

Ракетный удар по Днепру: известна судьба троих пропавших без вести человек

10:19

"Мясные штурмы": россияне бросили в бой новую ЧВК "Шторм Z"

10:15

В Конгрессе США пытаются ускорить поставки Украине "оружия для победы"

10:06

"Дом ходуном ходит": в Киеве во время массовой атаки РФ случилось землетрясениеВидео

09:15

3 эффективные способа избавиться от запаха перегара изо рта

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:07

РФ стягивает в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывает десантников - ISW

09:03

Путин приказал немедленно усилить охрану границ России - ReutersВидео

08:35

Почему Китай начал нервничать?мнение

08:14

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 52 "шахеда" из 54

Реклама
07:31

В Киеве всю ночь гремели взрывы: ПВО сбила более 40 вражеских дронов, есть жертвы

06:49

Почему "вагнеровцы" собрались выходить из Бахмутамнение

05:26

Украина должна стать членом ЕС и НАТО - Каллас

04:00

Какой сегодня праздник: почему 28 мая особенный день для Украины и кого поздравлять

03:00

ВСУ "отрежут" россиян: эксперт назвал сроки окружения оккупантов в Бахмуте

02:05

Военный эксперт пояснил, от чего зависит успешная борьба ВСУ с оккупантамиВидео

01:35

Жданов сказал, почему Путину выгодны распри между Пригожиным, Шойгу и Герасимовым

00:51

Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запретыВидео

27 мая, суббота
23:45

Лукашенко госпитализировали в критическом состоянии, он нетранспортабельный - оппозиционерВидео

23:01

Убийственная авария в Киеве: судью Тандыра отправили под стражуВидео

22:30

"Через 12 дней буду в Киеве": Пригожин размечтался о взятии столицыВидео

Реклама
21:46

"Лживые заявления": в Иране закатили истерику из-за жесткого обращения Зеленского

21:37

"В чем?": судья Тандыр хватался за сердце и не признал вину в убийстве нацгвардейцаВидео

20:56

У Гундяева "благословили" контрнаступление ВСУ и показали обращение Залужного

20:38

"Все плакали, когда её нашли: в полиции назвали чудом спасение 2-летней ВиолеттыВидео

20:07

Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИВидео

19:58

Вы будете удивлены: что такое "жирандоль" - урок украинского от АвраменкоВидео

19:38

Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

19:37

Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валютВидео

19:09

"Некоторые процессы происходят": у Зеленского рассказали о контрнаступлении ВСУ

18:45

Звезда "Сватов" рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

18:34

У оккупантов "очень много 200-х": в Бердянске новые прилеты по позициям РФ

18:24

Вопрос закрыт: Кулеба прямо сказал, хотел ли Китай отдать РФ украинские территорииВидео

18:09

Подорожает на 30%: СМИ рассказали, как сильно планируется поднять тариф на воду

18:06

Любовный гороскоп на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – идиллия, Близнецам - шансВидео

17:58

Гороскоп Таро на неделю 29 мая – 4 июня: Овнам – планы, Близнецам - отдыхВидео

17:49

Сложнее, чем кажется: лишь люди с высоким уровнем IQ быстро найдут пустые часы

17:37

Против 220 российских и белорусских компаний Зеленский ввел новые санкции

17:33

Оккупантов РФ отбросили на полкилометра: ВСУ пошли вперед под Бахмутом

17:25

Свержение Путина может повысить угрозу для НАТО - ВВС Британии

16:41

Что делать, если потерял обручальное кольцо: о чем говорят народные поверьяВидео

Реклама
16:39

Младший внук от Орбакайте уехал последним: все из семьи Пугачевой убежали из РФ

16:38

ЧВК Вагнер готовит переворот в РФ: Гиркин взвыл из-за угроз ПригожинаВидео

16:23

Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУРВидео

15:36

Подарок за 70 тысяч долларов: Волошин поразил Тринчер роскошным сюрпризом

15:34

"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

15:33

Джонни Депп в восторге от романа своей дочери Лили-Роуз с девушкой - СМИВидео

15:11

В РФ открыто предлагают устранить Путина: "Надо выбрать кого-то другого"Видео

14:41

ВСУ могут зайти с территории РФ: эксперт о неожиданном сценарии контрнаступленияВидео

14:39

Гороскоп на завтра 28 мая 2023: Львам - момент кульминации, Весам - компромиссыВидео

14:20

В Украине резко повысят часть пенсий: когда именно и кто получит еще 1000 грнВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять