Провокация оккупантов: спецслужбы РФ применяют химическое оружие на Запорожье - ГУР

В ГУР сообщили, что спецслужбы страны-агрессора России начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области.

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Оккупанты воплощают провокацию с химическим оружием на Запорожье / коллаж: Главред, фото: Радио Свобода, ua.depositphotos.com

Русские оккупанты хотят сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины. Сегодня, 27 мая, они начали реализацию провокации с применением химического оружия.

Провести эту циничную провокацию армия страны-оккупанта России хотят на временно оккупированных территориях Запорожской области. Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской армии, об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в Telegram.

"Силы безопасности и обороны Украины во время боевых действий с российскими войсками обеспечат лишь конвенционные средства, а очередные постановки московских спецслужб не способны повлиять на дальнейший ход событий на фронте",- сообщают в ГУР.

Таким образом Россия хочет поразить химическим оружием своих солдат и планирует использовать как фейковое доказательство для уничтожения Украины.

Известно, что в 12:15 в сети наблюдаемых постов противника, развернутых в районе береговой линии Энергодар, зафиксирована передача следующего сообщения: "Стрела-10, Стрела-10, это Чита. Возможен выброс химического оружия из коптеров".

Впоследствии, в 12:44, разведка перехватила сообщение о том, что с коптера были сброшены 2 неизвестных вещества, "возможно с химическими элементами".

Смотрите видео о том, как спецслужбы РФ начали воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожье:

Запорожская АЭС в оккупации

Напомним, что 26 мая РФ готовила масштабные провокации на ЗАЭС. Российские оккупанты могут обстрелять территорию Запорожской АЭС и заявить якобы об утечке радиоактивных веществ.

Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов россиян. уже в седьмой раз с начала оккупации украинской станции россиянами, от 4 марта 2022 года, ЗАЭС переходит в режим блэкаута.

Россияне бегут из Энергодара и беспощадно обворовывают город. В оккупированном Энергодаре россияне уже несколько дней активно обворовывают город и вывозят свою документацию.

Оккупанты установили огневые точки на реакторах. Оккупационные войска России планируют вести бои непосредственно на территории реакторной зоны атомной электростанции.

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