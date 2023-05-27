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В РФ открыто предлагают устранить Путина: "Надо выбрать кого-то другого"

Алёна Воронина
27 мая 2023, 15:11 обновлено 27 мая, 15:17
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Предложение избрать другого руководителя страны-агрессора РФ, чтобы тянуться в Европу, прозвучало в эфире пропагандистского телевидения.
Владимир Путин, Борис Надеждин
В РФ открыто предлагают заменить Путина "на кого-то другого"/ сайт Кремля, скрин

В эфире российского пропагандистского телевидения уже начали открыто говорить, что стоило бы уже избрать другого руководителя страны-агрессора России, а российского диктатора Владимира Путина устранить.

Об этом заявил глава российского Института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин, выступая в эфире программы на одном из телеканалов страны-оккупанта. Фрагмент программы был распространен в Telegram.

Надеждин подчеркнул, что если нынешний глава Кремля будет оставаться на своем посту, то РФ, мол, не сможет "вернуться в Европу".

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"Надо выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной и выстроит нормальные отношения с европейскими странами, и всё станет на свои места. В следующем году выборы президента – надо выбрать кого-то другого, и всё", – заявил Надеждин, несмотря на шок и возмущение ведущих.

Борис Надеждин
В РФ открыто предлагают заменить Путина "на кого-то другого"/ скрин

Смотрите видео о том, как в РФ открыто предлагают заменить Путина "на кого-то другого":

Могут ли Путина устранить в РФ

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России. Диктатору РФ не удастся спрятаться.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что у российского диктатора Владимира Путина лишь два выхода – либо повторение судьбы Адольфа Гитлера, который в конце Второй мировой войны покончил с собой, либо сдача в плен. Если глава Кремля не хочет завершить свою жизнь как другой известный диктатор, то он должен сдаться.

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