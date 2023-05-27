"Должны выполнить 8 требований": ОП резко присадил РФ за "новые условия завершения войны"

Требования, которые озвучило МИД России, частично противоречат заявлениям Путина. В ОП заявили о недееспособности руководства РФ и выдвинули встречные условия.

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В МИД РФ захотели завершения войны с новыми условиями – в ОП жестко ответили/ коллаж: Главред, фото: офис президента Украины, пресс-служба Единой России

В Министерстве иностранных дел страны-агрессорки России заявили о новых "условиях" завершения войны и нарвались на жесткий ответ от Офиса президента Украины.

В ОП в ответ российским оккупантам заявили о 8 требованиях, которые должна выполнить Россия для завершения этой войны, и назвали российское руководство недееспособным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Какие требования выдвинули в РФ

Замглавы МИД страны-агрессора РФ Михаил Галузин сказал, якобы для завершения войны в Украине нужно, чтобы Украинское государство отказалось от идеи вступления в Евросоюз и признало русский язык государственным. Слова Галузина процитировал Telegram-канал NEXTA.

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"Урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения. Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года", – заявил Галузин.

При этом такие заявления Галузина частично противоречат заявлениям российского диктатора Владимира Путина. Так, глава Кремля ранее говорил, якобы РФ не против, чтобы Украина стала членом ЕС. При этом ранее Россия не озвучивала требование, чтобы русский язык признали в Украине государственным.

В ОП в ответ заявили о 8 требованиях от Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко ответил Галузину и назвал российское руководство недееспособным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только "встречные условия Украины", – подчеркнул Подоляк.

Он назвал 8 требований, которые должна выполнить страна-агрессор Россия для завершения войны. Для этого нужно, чтобы:

Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;

Россия признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;

Россия выдала военных преступников и авторов войны;

Россия закрепила зону демилитаризации на своей территории;

Россия сократила наступательное вооружение;

проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;

юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;

Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Война в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не может называть точные даты, но сказал, что контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю". Данилов отметил, что украинские военные начнут наступление только тогда, когда военное командование придет к выводу, что "мы можем получить наилучший результат на этом этапе войны".

Данилов также отмечал, что уход боевиков частной военной компании "Вагнера" из Бахмута не означает, что они прекратят воевать против Украины. Вагнеровцы просто сосредоточатся на других направлениях. Они перегруппировываются в остальных трех точках.

Напомним, The New York Times сообщила, что группа из около 400 украинских солдат уже начала обучение в Германии, как управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams. Как сообщили в Пентагоне, это еще один очень важный шаг в вооружении Киева, поскольку он стремится вернуть оккупированные территории.

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