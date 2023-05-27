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Вагнеровцы уходят из Бахмута "на другие три точки" – Данилов

Алёна Воронина
27 мая 2023, 10:46 обновлено 27 мая, 10:53
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Боевики ЧВК "Вагнера" не прекратят воевать против Украины после ухода из города, а сосредоточатся на других направлениях.
Алексей Данилов, Евгений Пригожин
Вагнеровцы уходят из Бахмута, но перегруппировываются на других трех точках, говорит Данилов/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Уход боевиков частной военной компании "Вагнера" из Бахмута не значит, что они прекратят воевать против Украины. Вагнеровцы просто сосредоточатся на других направлениях.

Они перегруппировываются на других трех точках. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью ВВС.

На вопрос о том, действительно ли вагнеровцы отходят из Бахмута в Донецкой области, он ответил утвердительно. Но подчеркнул, что это не значит, что они прекратят воевать против украинцев.

"Да, это происходит. Но это не значит, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... Они перегруппировываются в других трех точках", – отметил Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что удерживание Бахмута украинскими военными в течение такого длительного времени имело очень большое значение. Он отметил, что украинцы должны защищать Бахмут, как и все остальные наши земли. Также Данилов добавил, что этот город "сыграл большую роль в этой войне".

"Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин с первых дней войны", – отметил секретарь СНБО.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что украинские военные "засыпают" российских оккупантов артиллерийским огнем в Бахмуте. В последнее время количество артиллерии на этом направлении значительно увеличилось.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал: владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов, и российские захватчики окажутся в очень плохом положении. Именно поэтому вагнеровцы пытаются накивать оттуда пятками. ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города, поэтому они могут остановить любое передвижение оккупантов в Бахмуте огнем артиллерии.

Также Жданов отмечал, что одной из причин вывода бандформирований ЧВК "Вагнера" из Бахмута Донецкой области является то, что главарь этой группировки Евгений Пригожин видит, как "войско, которое он курирует, умножают на ноль". Пригожин понимает, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически, не исключает эксперт.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что российские оккупанты снизили темпы наступления в районе Бахмута Донецкой области. Украинские военные могут начать на этом направлении новую фазу операций. Таким образом защитники Украины могут помешать боевикам ЧВК "Вагнера" передать позиции в городе регулярным российским войскам.

Смотрите видео о том, что российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о судьбе Бахмута:

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