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Пригожин бежит из Бахмута, предчувствуя изменение ситуации на 180 градусов – Жданов

Алёна Воронина
26 мая 2023, 15:33 обновлено 26 мая, 15:38
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В Бахмуте может начаться еще худшая "мясорубка", чем была. ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города и теперь могут оттуда бить по оккупантам.
Олег Жданов, Евгений Пригожин
В Бахмуте может начаться еще худшая мясорубка, отмечает Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин понимает, что ситуация в Бахмути в Донецкой области может развернуться на 180 градусов, и российские захватчики окажутся в очень плохом положении. Именно поэтому вагнеровцы пытаются накивать оттуда пятками.

Вооруженные силы Украины взяли все господствующие высоты вокруг города, поэтому они могут остановить любое передвижение оккупантов в Бахмуте огнем артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

"Пригожин прекрасно понимает, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов, поскольку ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города, и теперь почти весь город находится под перекрестным огнем украинской артиллерии. То есть любые передвижения в городе могут быть прекращены огнем нашей артиллерии. Он прекрасно понимает, что сейчас в Бахмуте может начаться еще худшая "мясорубка", чем была, ситуация изменится в худшую для россиян сторону", – отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Но хоть Пригожин и пытается как можно скорее сбежать со своими наемниками из Бахмута, он всё равно не проминает возможности подколоть Герасимова и Шойгу, с которыми у него конфликт.

"Пригожин, с одной стороны, старается как можно скорее оставить Бахмут, а с другой – не может не укусить Герасимова из Шойгу. В принципе, он сам себе роет могилу, не идя на компромисс и примирение с Герасимовым и пытаясь его унизить. И при этом всем он требует выпустить ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Так Герасимов теперь сделает всё, чтобы они там сдохли!", – говорит Жданов.

Пригожин заявил о выводе вагнеровцев из Бахмута

Напомним, 20 мая владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он вдруг заговорил о выводе "вагнеровцев" из города. При этом он отметил, что после выхода вагнеровцев из Бахмута их позиции займут регулярные российские войска.

24 мая Пригожин назвал Вооруженные силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия – одна из лучших. При этом он признал, что цели так называемой "спецоперации" провалились.

В четверг, 25 мая, Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы. Позиции "вагнеровцев" займут российские военные. Пригожин заявил, что им оставят остатки боеприпасов и сухпаек.

По состоянию на 25 мая в ВСУ рассказали, что вагнеровцы ушли только с флангов города – там их заменили регулярные российские войска. А сам город боевики Пригожина не покидали. При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что противник сейчас подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

Смотрите видео о том, что российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о судьбе Бахмута:

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