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В Бахмуте начнётся жуткая для россиян "мясорубка", Пригожин спешит убраться оттуда – Жданов

Надежда Майная
26 мая 2023, 13:32 обновлено 26 мая, 13:59
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Пригожин роет себе могилу, оскорбляя армию РФ – Герасимов и Шойгу теперь сделают всё, чтобы "вагнеровцы" сдохли в Бахмуте, считает полковник запаса Олег Жданов.
Пригожин станет никем, как только падёт последний
Пригожин спешит покинуть Бахмут, ведь "вагнеровцы" заканчиваются чисто физически – Жданов / Главред

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которого справедливо стали сравнивать с лопнувшим шариком ослика Иа из мультфильма о Винни-Пухе – шариком, который "входит и выходит, входит и замечательно выходит", наконец заявил, что таки выходит со своими бойцами из Бахмута. По его словам, до 1 июня основная часть "вагнеровцев" перебазируется в тыловые лагеря.

Впрочем, объявляя об этом, Пригожин не смог в который раз не надерзить командованию российской армии. Мало того, что он поручил своим головорезам передать российским военнослужащим позиции, кровати с бельем, сухой паек и мыло, так он еще и оставилдвух "вагнеровцев" – Бибера и Долика, чтобы те преградили путь ВСУ в случае, если военным "второй армии мира" будет трудно.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, почему Пригожин спешит вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута, позволят ли ему это сделать российский генштаб и минобороны, кому выгоден конфликт между Шойгу, Герасимовым и Пригожиным, а также почему уже совсем скоро ситуация в Бахмуте изменится в худшую для российских войск сторону.

видео дня

Чем, по-вашему, обусловлен уход "вагнеровцев" из Бахмута? Они просто выполнили свою задачу, или для этого есть другие причины?

Причины две – политическая и физическая. Пригожин видит, что войско, которое он курирует, умножают на ноль. Чтобы его хоть чуть-чуть сохранить, он спешил объявить о том, что Бахмут взят – мол, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Ведь без штыков Пригожин – никто и звать его никак. Поэтому он очень торопится вывести хоть кого-то.

Сейчас Пригожин продолжает тему "отпустите меня", понимая, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически.

В видео, которое Пригожин выложил утром 25 мая, речь идёт всего лишь о ротации. Сейчас в Бахмуте генеральный штаб российских оккупационных войск проводит операцию по ротации войск, заводя туда свежие силы. Скорее всего, россияне будут пытаться возобновить наступление на Часов Яр. Пригожин, естественно, тоже должен сменить своих людей – не могут же бойцы сидеть в Бахмуте вечно, их нужно вывести хотя бы на отдых. Но Пригожин подает это как угрозу – мол, "всё, мы встали и уходим".

Вот только не забывайте, что Пригожин не командует военными действиями и не управляет войсками на поле боя. Этим заведует генерал Герасимов как начальник генштаба и командующий "специальной военной операцией". Соответственно, без разрешения генштаба никто никуда не уйдет, в том числе "вагнеровцев" не выпустят из Бахмута, разве что на ротацию.

Поэтому Пригожин так себя и ведёт. Фактически он разглашает часть военной тайны о дислокации российских войск, их дальнейших действиях, по сути, он сливает нам информацию. Таким образом, Пригожин пытается принудить Герасимова к выполнению его требований.

То есть Пригожин просто уводит своих бойцов на отдых, после чего ЧВК "Вагнер" вновь вернётся в Бахмут?

Да, он уводит "вагнеровцев" на ротацию, на отдых и перегруппировку. Он заведёт туда свежих, а уведёт потрёпанных.

Пригожин не может просто так взять и оставить позиции, снять с них войска и увести. Ему никто не даст это сделать.

Но Пригожин в видео говорил о том, что те позиции, которые занимали его бойцы, "вагнеровцы" передадут российским военным…

Это он так хочет. Это то, о чем он мечтает. Фактически Пригожин так пытается поставить задачу Герасимову, но я думаю, что это попытка выдать желаемое за действительное.

Пригожин своим бойцам приказал оставить для российских военных, которые зайдут на позиции, боеприпасы, сухпайки, кровати, мыло…

Да-да. А еще сухую одежду, горячий чай и свое радушие. Он все готов им отдать, лишь бы они его сменили.

Но не думаю, что Герасимов на это пойдёт.

Во-первых, "вагнеровцы" – это самые мотивированные бойцы. Как бы это странно ни звучало, но военные пытаются перенять опыт у Пригожина, точнее у наёмных солдат. Они поэтому и создают частные военные компании. Но чтобы это было максимально дёшево, они создают ЧВК из зэков, лишив Пригожина доступа к ним.

Во-вторых, амбиции генералов, хоть и "фанерных" – Шойгу и Герасимова. После таких оскорблений, которые звучат из уст Пригожина, эти двое не могут не отыграться на "вагнеровцах". Ведь они прекрасно понимают, что как только падёт последний солдат "Вагнера", Пригожин станет никем.

Поэтому Герасимов не пойдёт на поводу у Пригожина и не разрешит выйти из Бахмута "вагнеровцам". Кто тогда будет воевать?

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Как расценивать сарказм Пригожина, когда он говорил, что оставляет двух своих "вагнеровцев" – Бибера и Долика – на случай, если ВС РФ будет трудно, то эти двое встанут и преградят путь украинской армии?

Это всё одна и та же игра. Пригожин ведёт себя демонстративно – мол, "я взял Бахмут, а вы ещё попробуйте его удержать". Пригожин прекрасно понимает, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов, поскольку ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города, и теперь почти весь город находится под перекрёстным огнём украинской артиллерии. То есть любые перемещения в городе могут быть пресечены огнём нашей артиллерии. Он прекрасно понимает, что сейчас в Бахмуте может начаться ещё худшая "мясорубка", чем была, ситуация изменится в худшую для россиян сторону.

Поэтому Пригожин, с одной стороны, старается как можно быстрее покинуть Бахмут, а с другой – не может не укусить Герасимова с Шойгу. В принципе, он сам себе роет могилу, не идя на компромисс и примирение с Герасимовым и пытаясь его унизить. И при этом всём он требует выпустить ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Да Герасимов теперь сделает всё, чтобы они там сдохли!

А почему тогда Пригожину не пытаются "укоротить язык", почему позволяют ему так смело и развязно себя вести? Кому-то (какому-то кукловоду свыше) выгодно, чтобы грызлись Шойгу и Герасимов с Пригожиным?

Знаете, кому это больше всех выгодно?

Украине выгодны любые распри в России, тем более, среди военных.

Да, нам само собой выгоден такой раздрай, особенно если этот раздрай выйдет из-под контроля.

В самой России это выгодно Путину. Его метод работы – "разделяй и властвуй", потому он постоянно сталкивает их лбами. Ведь если бы вдруг Пригожин договорился с Шойгу или Герасимовым, то почему бы им не устранить Путина от власти? А так они заняты, дерутся между собой. Всё это Данте описал ещё много веков назад в "Божественной комедии".

Вы сказали, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов. И тут вспоминается недавнее заявление Сырского о том, что Бахмут – это "мышеловка" для сил противника. Может ли быть так, что таков и был замысел нашего командования – оставить город на этом этапе и заманить противника туда, в "котел"?

Это был не наш замысел – его нам навязала Россия. Мы же постарались использовать ситуацию с максимальной пользой для себя. Мы нанесли российским войскам существенный урон – они понесли большие потери, из-за чего сейчас не могут продолжить наступление без перегруппировки войск. Поэтому теперь Россия снимает резервы с Угледара и Авдеевки, чтобы перебросить в Бахмут. Соответственно, там, откуда РФ забирает войска, она ослабляет своё присутствие – нам это очень выгодно.

Кроме того, противник сейчас сбавил темп атак в Бахмуте из-за колоссальных потерь, которые мы ему нанесли, а мы, воспользовавшись его слабостью, взяли все господствующие высоты, особенно на юге от города.

Могут ли наши войска провести в Бахмуте контрнаступательную операцию и в скором времени вернуть город?

Это вряд ли, за Бахмутом слишком большая группировка.

Хотя стопроцентно утверждать нельзя, потому что, если фронт посыплется, в том числе в Бахмуте, мы будем наступать и там. Если он там не посыплется, мы будем искать слабые места противника.

В любом случае, Пригожин ещё никуда не уходит из Украины – это пока только игра и ротация.

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