"Вагнеровцы еще в Бахмуте, но ушли с флангов": в ВСУ прокомментировали заявление Пригожина

В пригороде Бахмута боевиков ЧВК "Вагнера" заменили регулярные российские войска. Но в самом городе вагнеровцы остаются до сих пор.

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В ВСУ прокомментировали заявление Пригожина о выводе вагнеровцев из Бахмута/ коллаж: Галвред, фото: Минобороны Украины, скрин

В Вооруженных силах Украины прокомментировали заявление владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его боевики покидают Бахмут в Донецкой области. По состоянию на это время вагнеровцы ушли только с флангов города – там их заменили регулярные российские войска. А сам город боевики Пригожина не покидали.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. Она отметила, что противник сейчас подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления.

"На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления. В пригороде Бахмута враг заменил подразделения "Вагнера" на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет", – рассказала Маляр.

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В то же время представитель восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что в Бахмуте существенно уменьшилось количество атак, но оккупанты продолжают наносить огневое поражение по украинским позициям.

"Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им мощные потери, и они в ней нуждаются. Насколько это произойдет, в каких объемах и какие подразделения – думаю, нам нужно немного времени, чтобы квалифицировать эту информацию", – цитирует слова Череватого 24 канал.

Пригожин заявил о выводе вагнеровцев из Бахмута

Напомним, 20 мая владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он вдруг заговорил о вывод "вагнеровцев" из города. При этом он отметил, что после выхода вагнеровцев из Бахмута их позиции займут регулярные российские войска.

24 мая Пригожин назвал Вооруженные силы Украины одной из сильнейших армий в мире. Мол, он видел, как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, и украинская армия – одна из лучших. При этом он признал, что цели так называемой "спецоперации" провалились.

В четверг, 25 мая, Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы. Позиции "вагнеровцев" займут российские военные. Пригожин заявил, что им оставят остатки боеприпасов и сухпаек.

Смотрите видео о том, что российский правозащитник Марк Фейгин рассказал о судьбе Бахмута:

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