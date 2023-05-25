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"Это наше решение": добровольцы РФ объяснили роль Украины в событиях на Белгородщине

Алёна Воронина
25 мая 2023, 12:01 обновлено 25 мая, 12:03
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Украина не давала ни техники, ни оружия для рейда в Белгородской области. Украинская армия координировала действия только до границы с Россией.
Российские добровольцы, РДК, украинские военные
Российские добровольцы объяснили роль Украины в прорыве на Белгородщине/ коллаж: Главред, фото: скрин, 35 ОМБр имени Михаила Остроградского

Рейд в Белгородской области страны-агрессора России был операцией исключительно российских добровольцев. Украинские военные не участвовали в прорыве на территорию РФ.

Украина помогала координировать действия "Российского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" только до границы с РФ. Об этом рассказал командир "РДК" Денис с позывным "Уайт Рекс", пишет 24 канал.

Он подчеркнул, что Украина не давала российским добровольцам ни оружия, ни техники.

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"Всё, что за границей Украины – это наше решение. Украина не давала нам ни оружия, ни техники", – сказал он.

Командир "РДК" отметил, что украинские военные помогали координировать действия только до границы со страной-агрессором РФ.

"До границы координируют украинские военные, за пределами – мы просим друзей помочь в планировании, они могут только так поддержать нашу миссию", – подчеркнул он.

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, утром 22 мая российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области России. Рейды были и в Брянской области. В частности, что на Белгородщине был уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

24 мая в "РДК" рассказали подробности рейда в Белгородскую область. Всего бойцам удалось зайти на 42 км вглубь России. Некоторые населенные пункты они контролировали в течение суток. Он отметил, что в "РДК" за время рейда было только двое раненых, никто из бойцов не погиб.

Журналисты Bild обратили внимание, что российские добровольцы "ЛСР" и "РДК" за один день завоевали больше территории, чем боевики ЧВК "Вагнера" за год в Бахмуте. Отмечается, что добровольцы РФ в первые часы рейда не встретили практически никакого сопротивления. РФ стала уязвимой с точки зрения обороны, ведь все ее войска на оккупированных территориях Украины. Добровольческие рейды будут продолжаться, и чтобы удержать позиции уже в своей стране, россиянам нужно забрать 50-60 тысяч своих захватчиков из Украинского государства.

В то же время генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отмечал, что рейд российских добровольцев на Белгородщине заставит Кремль направить на решение этой проблемы значительную часть своих усилий, что отвлечет российских оккупантов от войны в Украине. Но если в РФ появится не одна такая проблемная территория, а несколько, тогда Кремлю будет вообще не до войны против нашего государства.

Смотрите видео, в котором генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

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