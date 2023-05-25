"С осколком под сердцем прошел 5 км": Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении

Осколоки мины прошел через шею и спину. Буданову удалось на адреналине пройти 5 километров, чтобы спастись. Достать обломок из тела невозможно.

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Буданов впервые рассказал о тяжелом ранении/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр имени Короля Даниила

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов впервые рассказал о серьезном ранении, которое он получил на фронте. Он участвовал в российско-украинской войне еще с 2014 года. Всего во время боевых действий он получил три ранения, однако одно из них едва не стало для него роковым. Во время выполнения одного из боевых заданий на Донбассе обломок противопехотной мины застрял возле его сердца.

Несмотря на серьезное ранение, он смог пройти 5 километров фронтом своим ходом. Об этом Буданов рассказал в интервью журналу NV.

Он отмечает, что тогда обломок мины пробил ему шею и спину. Но на адреналине ему удалось самостоятельно выйти через линию фронта.

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"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно", – рассказал глава ГУР.

Также он отметил, что россияне уже более десяти раз организовывали покушения на его жизнь. В частности, в 2019 году российский киллер заложил взрывчатку под автомобиль Буданова. Однако, к счастью, взрывчатка сдетонировала преждевременно.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что за время полномасштабного вторжения страны-агрессора России ему приходилось несколько раз плакать. Глава ГУР рассказал, что довольно часто ему приходится принимать сложные решения.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители.

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