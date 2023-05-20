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"Мне больно": Буданов признался, что за время войны несколько раз плакал

Алина Дембицкая
20 мая 2023, 00:54 обновлено 20 мая, 00:54
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Глава ГУР рассказал, что довольно часто ему приходится принимать сложные решения.
Кирилл Буданов
Буданов признался, что за время войны несколько раз плакал / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что за время полномасштабного вторжения страны-агрессора России ему приходилось несколько раз плакать. Об этом Буданов рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте "Год. За кадром".

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, причиной его слез были определенные потери на фронте.

"Что касается слез, то пару раз было. Из-за определенных потерь. Мне больно. Я знаю, что возвращение каждого метра земли, даже в расчете, стоит гораздо больше, чем его отстаивать. Когда мы что-то временно вынуждены оставить, я четко понимаю, что возвращение этого всего будет стоить гораздо больше", - отметил Буданов.

видео дня

Глава ГУР рассказал, что довольно часто ему приходится принимать сложные решения. В частности, Буданову очень трудно отправлять боевые подразделения на задание, четко понимая, что не все вернутся.

"Но ведь мы должны уничтожить противника и вернуть обратно свое государство. Для этого нужно иногда принимать решения, которые понесут за собой потери", - подчеркнул он.

Также Дмитрий Комаров спросил у Буданова, было ли ему когда-то страшно, на что тот ответил: "Было ли мне страшно? Не думаю. Слезы были, а страшно – нет".

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

А на вопрос, были ли у главы украинской разведки такие состояния, когда не хочется вставать с постели, Буданов ответил: "Я не могу себе такого позволить".

Напомним, недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина проблемы из-за того, что он чрезмерно увлекается употреблением наркотических веществ. Вскоре он может быть ликвидирован. В противостоянии с главарем ЧВК Вагнера Пригожиным Путин будет проигравшей стороной.

Также Буданов заявил, что после победы в войне со страной-агрессором Россией Украина будет иметь много работы, которая будет касаться реинтеграции временно оккупированных территорий. Он рассказал, что после победы наша страна получит плюс три миллиона населения, которое 9 лет жило под российской пропагандой. Это люди с совершенно другим восприятием мира.

Смотрите видео о том, почему Буданова заочно арестовали в РФ:

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