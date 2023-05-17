У Путина проблемы с наркотиками, ему грозит ликвидация – Буданов

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выйдет победителем из противостояния с директором страны-агрессора РФ Владимиром Путиным, считает Кирилл Буданов.

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У Путина серьезные проблемы из-за чрезмерного употребления наркотиков - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

У руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина проблемы из-за того, что он чрезмерно увлекается употреблением наркотических веществ. В скором времени он может быть ликвидирован. В противостоянии с главарем ЧВК Вагнера Пригожиным Путин будет проигравшей стороной. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В интервью Антиподы он сказал о том, что у Путина серьезные проблемы с наркотической зависимостью. Ситуация может негативно повлиять на продолжительность жизни российского директора.

"Какой Путин? Плюс у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Поэтому я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", - считает Буданов.

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Кроме того, по мнению руководителя ГУР МО, в противостоянии с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным Путин станет проигравшей стороной.

Также начальник военной разведки Украины добавил, что Путину грозит ликвидация.

"Заслуженной карой за такие деяния может быть исключительно ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Россия обвинила Украину в якобы "покушении на Путина"

Официальная Москва 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке атаки на Кремль" и "покушении на Владимира Путина". Это произошло из-за того, что неизвестный беспилотник долетел до кремлевской резиденции Путина и атаковал ее. В Сети появились кадры инцидента. Самого Путина на тот момент в здании не было, он не пострадал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения Москвы и сказал, что Украина непричастна к удару по резиденции Путина в Кремле. По словам чиновника, подобные инсинуации могут свидетельствовать о подготовке Москвы к масштабному теракту или активизации российского подполья.

Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По словам украинского гаранта, обвинения Москвы в адрес Киева возникли из-за поражений оккупантов на поле боя и провала плана по оккупации украинского государства.

Смотрите видео, в котором Гудков рассказал, почему Путин не отреагировал на слова Пригожина о "дедушке":

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