У Путина проблемы с наркотиками, ему грозит ликвидация – Буданов

У руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина проблемы из-за того, что он чрезмерно увлекается употреблением наркотических веществ. В скором времени он может быть ликвидирован. В противостоянии с главарем ЧВК Вагнера Пригожиным Путин будет проигравшей стороной. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В интервью Антиподы он сказал о том, что у Путина серьезные проблемы с наркотической зависимостью. Ситуация может негативно повлиять на продолжительность жизни российского директора.
"Какой Путин? Плюс у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Поэтому я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много", - считает Буданов.
Кроме того, по мнению руководителя ГУР МО, в противостоянии с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным Путин станет проигравшей стороной.
Также начальник военной разведки Украины добавил, что Путину грозит ликвидация.
"Заслуженной карой за такие деяния может быть исключительно ликвидация. Ничего другого я не рассматриваю. Это мое личное мнение, я его придерживаюсь и буду воплощать в жизнь", - подчеркнул Кирилл Буданов.
Россия обвинила Украину в якобы "покушении на Путина"
Официальная Москва 3 мая обвинила Украину в, дескать, "попытке атаки на Кремль" и "покушении на Владимира Путина". Это произошло из-за того, что неизвестный беспилотник долетел до кремлевской резиденции Путина и атаковал ее. В Сети появились кадры инцидента. Самого Путина на тот момент в здании не было, он не пострадал.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг обвинения Москвы и сказал, что Украина непричастна к удару по резиденции Путина в Кремле. По словам чиновника, подобные инсинуации могут свидетельствовать о подготовке Москвы к масштабному теракту или активизации российского подполья.
Позже президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не атаковала ни Кремль, ни Путина. По словам украинского гаранта, обвинения Москвы в адрес Киева возникли из-за поражений оккупантов на поле боя и провала плана по оккупации украинского государства.
Смотрите видео, в котором Гудков рассказал, почему Путин не отреагировал на слова Пригожина о "дедушке":
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