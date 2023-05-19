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После визита Зеленского Саудовская Аравия сделала странное заявление относительно войны в Украине

Алина Дембицкая
19 мая 2023, 22:56 обновлено 19 мая, 22:57
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что его страна выбрала "активный нейтралитет".
Зеленский
После визита Зеленского Саудовская Аравия сделала странное заявление относительно войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Саудовская Аравия после визита президента Украины Владимира Зеленского сделала заявление относительно полномасштабного российского вторжения на территорию нашей страны.

Как сообщает The Guardian, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия выбрала "активный нейтралитет".

С такой глава МИД выступил после сегодняшнего визита украинского гаранта Владимира Зеленского в Джедду и его обращения к лидерам Лиги арабских государств.

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В то же время издание подчеркивает, что для украинского президента это может быть положительным результатом, ведь в прошлом году отношения между страной-оккупантом Россией и Саудовской Аравией были на небывало высоком уровне.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Во время визита президент встретился с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом. Также Зеленский провел другие двусторонние переговоры. Среди основных тем переговоров – украинская формула мира.

Кроме того, Зеленский принял участие в саммите Лиги арабских государств. Во время своего выступления он заявил, что агрессор Россия – слабое государство. Украина побеждает Москву даже в ситуации, когда у нее больше оружия. Агрессивность российского государства свидетельствует не о силе, а слабости, которая продиктована пониманием того, что время империй давно прошло.

К слову, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским из Саудовской Аравии отправится в Японию, где проходит саммит G7. Там глава украинского государства сможет встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Смотрите видео о первом визите Зеленского в Азию с начала полномасштабного вторжения РФ:

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